كيف لعب الذكاء الاصطناعي دوره في مهرجان "كان" السينمائي؟

ستتميز التدابير الأمنية المتخذة خلال الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي باستخدام مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي ورمز الاستجابة السريعة، وبينها ما سيكون الحدث السينمائي مناسبة لاختباره، بالتزامن مع وصول خطة التأهب الأمني إلى أقصى مستوياتها مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ومع توقّع حضور مجموعة من النجوم بالإضافة إلى جماهيرهم التي ستحاول إلقاء نظرة عليهم و4500 صحافي معتمد، ستخضع فعاليات المهرجان المُقام بين 14 أيار و25 منه للمراقبة بواسطة 17 “كاميرا مراقبة بالفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي”، على ما توضح بلدية مدينة كان.

ورُكّبت هذه الأجهزة “على سبيل التجربة” في محيط المبنى الذي سيستضيف فعاليات المهرجان ويكون في العادة أكثر مكان خاضع للمراقبة بما أنّ الأفلام ستُعرض فيه وسيستقبل نجوماً كثيرين من بينهم فرانسيس فورد كوبولا وجورج لوكاس وإيما ستون وسيلينا غوميز وكاترين دونوف وديمي مور.

وستتيح هذه التقنية لمركز الحماية المُدنية التابع للبلدية “رصد أي تحرّكات أو تصرفات مشبوهة أو خطرة” أو المساعدة في اكتشاف أي طرود مرمية أو أسلحة أو تحرّك بين الجمهور، بحسب البلدية.

ويؤكد رئيس بلدية كان دافيد لينار أنّ هذه “الوسائل التكنولوجية الإضافية للمراقبة”، يمكننا اعتمادها خلال الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان بفضل “القانون المتعلق بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024”.

وستكون هذه الكاميرات متّصلة بـ”شبكة حماية هي الأكبر في فرنسا”، إذ تضم 884 كاميرا، أي ما يعادل “كاميرا واحدة لكل 84 مقيماً”، من أجل “تعزيز فعالية النظام الأمني”، بحسب رئيس البلدية.

ومن التقنيات الداعمة الأخرى، 462 زر اتصال بالطوارئ متصلة مباشرة بوحدة المعالجة المركزية، نشرتها البلدية بطريقة رائدة في الأماكن العامة وداخل المدارس ودور الحضانة والمباني والمرافق العامة ودور العبادة والشركات.

وقبل شهرين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس والتحدي الأمني المرتبط بها، يمكن لمدينة كان الاعتماد على 200 عنصر شرطة في البلدية و66 من العاملين في خدمة المراقبة. لكنّ المسؤولين في المدينة ينتابهم قلق من احتمال مواجهة نقص في عناصر الشرطة الوطنية في نهاية نيسان.

رموز استجابة سريعة

وطَمأنَت وزارة الداخلية إلى أنّ أربع وحدات من القوى الأمنية تضم كل منها نحو 100 شخص، ستكون في الخدمة على غرار ما كان يُعتمد في السنوات الأخرى.

ويؤكد ممثل منطقة ألب ماريتيم لوكالة فرانس برس أنّ “التدابير الأمنية لن تكون اقل مما كانت عليه في السنوات السابقة”.

وسيتم الإعلان عن الخطة الأمنية قبل يوم من انطلاق المهرجان.

وحشد المنظمون 400 عنصر أمني للتفتيش والمراقبة داخل مكان إقامة المهرجان.

لكن المهرجان يتضمن أيضا حفلات خاصة كثيرة تُقام على الشواطئ أو في الفيلات أو على متن يخوت، وتتطلّب حماية أمنية من شركات أمن خاصة.

وعلى شاطئ ماغنوم أمام فندق جي دبليو ماريوت، الذي استضاف الأمسيات الخاصة بثلاثة أفلام فازت بالسعفة الذهبية، “سيتم اعتماد رموز استجابة سريعة، مما يعني أنّ على الجميع الحصول على تصريح مسبق لأسباب أمنية”، على ما يقول المسؤول الإعلامي فريديريك أنري لوكالة فرانس برس.

وخلال أمسيات الدورة السابعة والسبعين من المهرجان السينمائي، سيتوافر على شاطئ ماغنوم “ما بين 15 و20 عنصرا” لتأمين الحماية الأمنية، بالإضافة إلى مدرّب كلاب وحارس إنقاذ من الغرق.

وفي فندق كارلتون حيث تنزل رئيسة لجنة التحكيم الأميركية غريتا غيرويغ، سيتم تعزيز التدابير الأمنية خلال المهرجان، على ما علمت وكالة فرانس برس من دون تفاصيل إضافية.