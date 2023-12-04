لأول مرة هذا العام.. "بيتكوين" تتخطى 40 ألف دولار

تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام، مستفيدة من الحماس الواسع النطاق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

وسجلت بيتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم 41522 دولارًا اليوم الإثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل/ نيسان 2022، ويبدو أنها تخلصت من حالة الفوضى التي عمت أسواق العملات المشفرة منذ انهيار منصة إف.تي.إكس وغيرها من إخفاقات أعمال العملات المشفرة في عام 2022.

من جانبه، قال جاستن دانيثان رئيس وحدة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة كي روك، وهي شركة متخصصة في أسواق الأصول الرقمية، إن الارتفاع بنسبة 50 بالمئة منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول “يبدو أنه يمثل تحولًا حاسمًا بعيدًا عن الاتجاه الهبوطي لعام 2022 وأوائل عام 2023”.

وحققت عملة إثير المرتبطة بشبكة إيثريوم بلوكتشين أعلى مستوى لها منذ عام ونصف العام اليوم الاثنين إذ بلغت 2253 دولارًا.

ولا يزال كل من بيتكوين وإيثر أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية لعام 2021 والتي تجاوزت 60 ألف دولار و4000 دولار على التوالي.