لحماية الشباب.. "سناب شات" يقدم ميزات أمان جديدة

قدم سناب شات ميزات أمان جديدة مصممة لحماية المستخدمين الصغار على المنصة من المخاطر عبر الإنترنت، تتضمن هذه الميزات إمكانات حظر محسنة، ومشاركة مبسطة للموقع، وتحذيرات موسعة داخل التطبيق، وحماية محسنة للأصدقاء.

وقال أوثارا جانيش، رئيس السياسة العامة لجنوب آسيا في سناب شات، في بيان: “تدور أحدث ميزات السلامة لدينا حول دعم الصداقات الحقيقية، وتمكين المراهقين من اتخاذ خيارات ذكية والتأكد من أن كل مستخدم يشعر بالأمان والثقة أثناء استخدام تطبيقنا”.

تم تحسين وظيفة الحظر في منصة التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من التعرض للمضايقة، كجزء من ميزة الأمان الجديدة، إذا قام المستخدم بحظر شخص ما على سناب شات بحظرك، فسيقوم التطبيق تلقائيًا بحظر طلبات الصداقة الجديدة من الحسابات الأخرى التي تم إنشاؤها على نفس الجهاز.

كما أن التطبيق لن يسمح للمستخدمين بإرسال طلبات صداقة لمستخدمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 17 عامًا، إلا إذا كان لديهم أصدقاء مشتركون.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن المستخدمون من إرسال طلبات إلى مستخدمين آخرين إذا قاموا بالوصول إلى التطبيق في “المواقع المرتبطة غالبًا بنشاط الاحتيال”، وفقًا لما ذكرته Gadgets 360.

ميزة الأمان المفيدة الثالثة التي قدمها سناب شات لمستخدميه هي مشاركة الموقع المبسطة، والتي تتيح للمستخدمين الصغار التحكم في أي من أصدقائهم يمكنه رؤية موقعه على خريطة Snap، كما سيقدم التطبيق تذكيرات متكررة للمستخدمين للتحقق من عدد الأشخاص الذين شاركوا الموقع معهم.

كجزء من تحديثات الأمان، لن يقوم نظام التحذير داخل التطبيق في سناب شات بإخطار المستخدمين بالرسائل التي يتلقونها من المستخدمين في مناطق مختلفة لحماية المستخدمين من المستخدمين المشبوهين والمحتالين.

كذلك ستظهر أيضًا رسالة تحذيرية للأشخاص الذين يتلقون رسائل من المستخدمين الذين تم حظرهم أو الإبلاغ عنهم، وفقًا لما ذكرته Gadgets 360.

سيتم توفير هذه الميزة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول الشمال وأجزاء من أوروبا.

وقالت الشركة إن ميزات الأمان الجديدة هذه قد تساعد النظام الأساسي على تقليل مخاطر المحتوى غير المناسب أو الاتصال من المحتالين والمتنمرين عبر الإنترنت