لذوي الدخل المحدود.. هواتف جديدة ومميزة من "Redmi"

أعلنت شركة (ردمي) Redmi التابعة لشركة شاومي الصينية عن إطلاق هاتفين مميزين بأسعار تناسب أصحاب الدخل المحدود وهما (Redmi A2 و Redmi A2+).

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن (ردمي أي2) يحتوي على معالج ثماني النوى من نوع (ميدياتك هليو جي36) MediaTek Helio G36 الذي يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 4 إكس) LPDDR4X بحجم 2 جيجابايت، أو 3 جيجابايت. وتأتي ذاكرة التخزين الداخلي بسعة 32 جيجابايت ومن نوع (إي إم إم سي 5.1) eMMC 5.1 مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويقدم الهاتف، الذي يزن 192 جرامًا ويأتي بسماكة 9.09 ملم، شاشة بقياس 6.52 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة طول إلى عرض 20:9.

وتأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى عدسة أخرى لم تُحدد دقتها. وتأتي الكاميرا الأمامية الموجودة في قطع أعلى الشاشة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويمتاز (ردمي أي2) ببطاريته التي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع الشحن بسرعة 10 واط. ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G LTE، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 5.0.

ويعمل الهاتف بالنسخة المخففة Go Edition من نظام التشغيل أندرويد 12 التابع لشركة جوجل.

أما هاتف (ردمي أي2 بلس) فهو يقدم المواصفات ذاتها، غير أنه يأتي مع حساس لبصمات الأصابع على ظهره.

وتطلق شاومي هاتفي (ردمي أي2 بلس) و(ردمي أي2 بلس) باللون الأزرق الفاتح، والأخضر والفاتح، بالإضافة إلى اللون الأسود.

هذا، ولا معلومات عن سعر الهاتفين، ولكنهما موجودان على الموقع الرسمي العالمي لعلامة (ردمي) التجارية.