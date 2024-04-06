لطلاب المدارس.. Lenovo تعلن إطلاق حاسب لوحي مميزا

أعلنت شركة Lenovo عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على ميزات تجعله جهازا مميزا لطلاب المدارس.

ويأتي حاسب Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition بهيكل أبعاده (239.3/190.7/6.9) ملم، وزنه 615 غ.

أما شاشته فأتت بمقاس 12.7 بوصة، دقة عرضها (2944/1840) بيكسل، وجهّزت بتقنيات AG Nano Engraving التي تقلل التوهج بنسبة 80% تقريبا، وتحمي العين من الإجهاد أثناء القراءة لساعات طويلة.

وتشير Lenovo إلى أن الجهاز تم تزويده بأكثر من 45 ألف درس تعليمي حول مواضيع مختلفة مفيدة لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما زوّد بالعديد من الأدوات لتسهيل عمليات الدراسة، وجهّز بتقنيات التحكم عن بعد التي تسمح للآباء بمتابعة استخدام أبنائهم للحاسب.

ويعمل الحاسب بمعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 128 غيغابايت، كما حصل على بطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 7 ساعات بالشحنة الواحدة.