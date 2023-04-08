للتواصل الصامت.. نظارات ذكية جديدة تتبع حركات الوجه

طور باحث في جامعة كورنيل نظارات سونار “تسمعك” دون أن تتحدث، ويستخدم مرفق النظارات ميكروفونات ومكبرات صوت صغيرة لقراءة الكلمات التي تتحدث بصوت عالٍ وأنت تأمرها بصمت بإيقاف مسار موسيقي مؤقتًا أو تخطيه، أو إدخال رمز مرور دون لمس هاتفك أو العمل على طرازات CAD بدون لوحة مفاتيح.

دكتوراه كورنيل طور الطالب Ruidong Zhang النظام، الذي يبني مشروعًا مشابهًا أنشأه الفريق باستخدام سماعة أذن لاسلكية – ونماذج قبل ذلك كانت تعتمد على الكاميرات، و يزيل عامل شكل النظارات الحاجة إلى مواجهة الكاميرا أو وضع شيء ما في أذنك، وفقا لتقرير engadget.

وقال تشينج زانج ، الأستاذ المساعد في جامعة كورنيل لعلوم المعلومات: “تقتصر معظم التقنيات في التعرف على الكلام الصامت على مجموعة مختارة من الأوامر المحددة مسبقًا وتتطلب من المستخدم مواجهة الكاميرا أو ارتدائها ، وهو أمر غير عملي ولا مجدي”. “نحن ننقل السونار إلى الجسم.”

ويقول الباحثون إن النظام لا يتطلب سوى بضع دقائق من بيانات التدريب (على سبيل المثال ، قراءة سلسلة من الأرقام) لتعلم أنماط كلام المستخدم. وبعد ذلك ، بمجرد أن يصبح جاهزًا للعمل ، يرسل ويستقبل موجات صوتية عبر وجهك ، مستشعرًا حركات الفم أثناء استخدام خوارزمية التعلم العميق لتحليل ملفات تعريف الصدى في الوقت الفعلي “بدقة تصل إلى 95%.

ويقوم النظام بذلك أثناء تفريغ معالجة البيانات (لاسلكيًا) على هاتفك الذكي ، مما يسمح للملحق بالبقاء صغيرًا وغير مزعج، و يوفر الإصدار الحالي حوالي 10 ساعات من عمر البطارية للاستشعار الصوتي.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تترك أي بيانات هاتفك ، مما يلغي مخاوف الخصوصية. وقال تشينج زانج: “نحن متحمسون جدًا لهذا النظام لأنه يدفع بالمجال حقًا إلى الأمام فيما يتعلق بالأداء والخصوصية”. “إنها صغيرة ومنخفضة الطاقة وحساسة للخصوصية ، وكلها ميزات مهمة لنشر تقنيات جديدة يمكن ارتداؤها في العالم الحقيقي.”

وتلعب الخصوصية أيضًا دورًا عند النظر إلى الاستخدامات المحتملة في العالم الحقيقي. على سبيل المثال ، يقترح Ruidong Zhang استخدامه للتحكم في عناصر التحكم في تشغيل الموسيقى (بدون استخدام اليدين والعينين) في مكتبة هادئة أو إملاء رسالة في حفل موسيقي صاخب حيث قد تفشل الخيارات القياسية. ربما يكون أكثر الاحتمالات إثارة هو أن الأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع إعاقات الكلام يستخدمونه لتغذية الحوار بصمت في مُركِّب صوتي ، والذي يقوم بعد ذلك بنطق الكلمات بصوت عالٍ.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها ، فيمكنك أن تضع يديك في يوم من الأيام. يستكشف الفريق في مختبر واجهات الكمبيوتر الذكية للتفاعلات المستقبلية (SciFi) في كورنيل تسويق التكنولوجيا باستخدام برنامج تمويل كورنيل، إنهم يبحثون أيضًا في تطبيقات النظارات الذكية لتتبع حركات الوجه والعين والجزء العلوي من الجسم، وقال تشينج زانج: “نعتقد أن الزجاج سيكون منصة حوسبة شخصية مهمة لفهم الأنشطة البشرية في البيئات اليومية”.