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تويوتا في صدارة الشركات الأكثر مبيعاً في 2023

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - يناير - 2024 8:48 صباحًا
شركة تويوتا

شركة تويوتا

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قالت تويوتا موتور الثلاثاء إنها باعت رقما قياسيا بلغ 11.2 مليون سيارة في 2023، لتتربع بذلك على عرش أكثر شركات السيارات مبيعا في العالم للعام الرابع على التوالي.

وأعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن قفزة 7.2 بالمئة في مبيعات المجموعة العالمية العام الماضي، بما في ذلك مبيعات وحدة الشاحنات هينو موتورز ومصنعة السيارات الصغيرة دايهاتسو، مدعومة بمبيعات خارجية قياسية بلغت 8.9 مليون مركبة.

وأعلنت مجموعة فولكس فاجن، المنافس الألماني صاحب المركز الثاني، في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة 12 بالمئة في تسليمات العام الماضي إلى 9.2 مليون سيارة، مما يمثل انتعاشا بعد جائحة كورونا مع تراجع اختناقات سلاسل التوريد.

وصلت مبيعات سيارات تويوتا الأصلية فقط، والتي تشمل تلك التي تحمل الاسم نفسه وعلامة لكزس التجارية، إلى رقم قياسي بلغ 10.3 مليون سيارة في 2023.

‭ ‬وتشكل السيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء نحو ثلث تلك السيارات.

وشكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أقل من واحد بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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