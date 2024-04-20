لماذا أرجأ إيلون ماسك زيارته إلى الهند؟

أرجأ إيلون ماسك زيارة مزمعة إلى الهند حيث كان من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عازيا ذلك إلى التزامات في شركته لصناعة السيارات الكهربائية تسلا، وقال إنه يسعى لتحديد موعد آخر للزيارة هذا العام.

وكتب ماسك على حسابه بموقع إكس “للأسف التزامات ثقيلة للغاية في تسلا تستلزم تأجيل الزيارة إلى الهند، لكنني أتطلع جدا لزيارتها في وقت لاحق هذا العام”.

وأعلنت رويترز خبر الإرجاء اليوم السبت نقلا عن أربعة مصادر مطلعة. وذكرت رويترز أن الزيارة كان من المفترض أن تشمل الإعلان عن خطط لدخول شركة تسلا إلى السوق الهندية.

وقالت رويترز أيضا إن ماسك كان من المتوقع أن يعلن في نيودلهي عن استثمار قيمته تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار بشكل أساسي لبناء مصنع بعد أن أعلنت الحكومة عن سياسة لخفض الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات المستوردة إذا استثمرت الشركات محليا.