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لماذا "يوتيوب" ليست منصة للتواصل الاجتماعي؟.. اليكم السبب

منذ دقيقتين
يوتيوب

يوتيوب

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أكد الرئيس التنفيذي لـ “يوتيوب”، نيل موهان، أن الموقع “ليس حقا منصة وسائط اجتماعية، بل هو مكان للتواصل مع منشئي المحتوى” وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.

وأضاف موهان في تصريحات لموقع أكسيوس: “إنه مكان تأتي فيه لاستهلاك كل ما يتعلق بالفيديو.. هذه هي حالة الاستخدام الأساسية لمنصتنا، بدلاً من محاولة التواصل مع أصدقائك ومشاركة المحتوى مع أصدقائك”.

وقال: “عندما تتطلع إلى التواصل مع المحتوى من خلال الفيديو، فإن يوتيوب هو المكان الذي تأتي إليه للقيام بذلك”.

وأضاف أن “سحر يوتيوب يحدث عندما يتواصل الأشخاص مع منشئي المحتوى المفضلين لديهم”.

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