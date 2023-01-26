لمستخدمي أندرويد.. هكذا يمكنك فتح هاتفك عند نسيان كلمة المرور

أغلب مستخدمو الهواتف الذكية يقعون في فخ نسيان كلمة مرور الهاتف، خاصة إذا لجأ صاحبها لتغيرها أكثر من مرة لدواعي أمنية، وعلى إثر ذلك يصاب أغلبهم بالذعر خشية ألا يكون هناك احتمال لإعادة فتح الهاتف مرة أخرى، أو فقد الملفات المهمة والأرقام وغيرها في سبيل إعادة فتح الهاتف من جديد.

لذا خلال السطور التالية نستعرض لك بعض الحلول الذكية التي يمكن اللجوء إليها لحل تلك المشكلة دون خوف في إصدارات أندرويد، وهي كالتالي:-

وفقا لما ذكر في techadvisor، قم بالاستعانة بـ جوجل كي تتمكن من الدخول لحسابك عبر ميزة Google Find My Device، وتستجيب تلك الميزة لإصدارات الهواتف الحديثة

ميزة Smart lock

تتوفر في أجهزة أندرويد ميزة Smart Lock، والتي تتيح إمكانية فتح الهواتف بدون كلمة مرور، كل ما عليك القيام به هو تفعيل الميزة قبل أن يحدث الخطأ كي تتمكن من استخدامها، لتفعيلها قم بالآتي:

انتقل إلى الإعدادات

اضغط على Security & lock screen الأمان وشاشة التأمين

اضغط على القفل الذكي Smart lock

ميزة Forgot Pattern Feature

تتواجد تلك الميزة في إصدارات أندرويد القديمة التي تدعم 4.4 أو أقل، في حال فشلت في معرفة كلمة المرور لأكثر من 5 مرات، ستظهر تلقائيا لك رسالة في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة، سترى هل نسيت كلمة المرور اضغط عليها، ومن ثم ستدخلك تلك الخطوة تلقائيا لحساب جوجل وسترسل لك رمز إلغاء القفل الجديد

خدمة Find My Mobile

في حال كنت تمتلك جهاز سامسونج قم بتفعيل ميزة Find My Mobile ، حتى تتمكن من استعادة رقم المرور حال نسيانه أو فقدانه، وذلك من خلال الضغط على Unlock وبعد ذلك سيتم مسح أي أرقام سرية قديمة قمت بإعدادها، أكد اختيارك بعد ذلك سجل دخولك إلى حساب سامسونج التابع لك

ضبط المصنع The Factory Reset

بعد تجربة كل ما سبق، وفي حال أردت حلا سريعا، يمكنك اللجوء لخيار The Factory Reset، رغم أنه الأصعب لأنه قد يتسبب في فقدان بعض الملفات والأرقام المهمة داخل الهاتف، إلا أن إعادة ضبط المصنع تعد إحدى الطرق الجيدة لحل تلك المشكلة، كل ما عليك فعله لإتمام المهمة تسجيل الدخول إلى Google عبر اتباع الآتي:

يجب أن يكون الهاتف مشحون بنسبة 30%

ادخل إلى الإعدادات

حدد النسخ الاحتياطي وإعادة التفعيل

قم بإعادة تعيين بيانات المصنع

قم بإعادة تعيين الهاتف

قم بمسح كل شيء