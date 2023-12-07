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لمستخدمي ماسنجر وفيسبوك.. "ميتا" تتيح خاصية هامة جداً لجميع المستخدمين

منذ 33 دقيقة
شعار شركة "ميتا بلاتفورمز"

شعار شركة "ميتا بلاتفورمز" (رويترز)

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أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز”، الأربعاء، أنها بدأت “التشفير التام” لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على “ماسنجر” و”فيسبوك”.

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

وذكرت “ميتا” أن برنامج “ماسنجر” كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، لكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.

وقالت “ميتا”، التي تقوم منصة واتساب التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية “يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين”.

    المصدر :
  • رويترز

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