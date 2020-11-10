لمستخدمي OnePlus 8.. احذروا هذا التحديث

وجهت شركة ون بلس لتصنيع الهواتف ، تحذيرا لمستخدمي OnePlus 8 وOnePlus 8 Po، من تثبيت تحديث جديد كانت قد أصدرته خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إبلاغ عدد كبير من المستخدمين عن مسح بيانات هواتفهم عقب التحديث.

وكانت تقارير واردة قد أشارت إلى أن الفريق التقني القائم على عمليات تحديث البرنامج بالشركة الصينية قد حذر، في بيان، من عواقب استخدام نظام Oxygen OS 11.0. 1.1، لمحوه بيانات الأجهزة المحدثة، وقام بإيقافه.

كما أوضحت أن مستخدمي برنامج Open Beta 3 الخاص بهواتف ون بلس قد يتأثرون بشكل خاص، حيث كانت هناك بالفعل ملاحظات تفيد بضرورة إعادة تشغيل الجهاز بعد تثبيت التحديث، بعد الانتهاء من ذلك، يتم حذف جميع البيانات الموجودة على الجهاز.

فيما أكد مستخدمون آخرون أنه عند محاولتهم الرجوع إلى الإصدار السابق (Oxygen OS 10)، ثم إعادة تثبيت الإصدار 11، ورغم إلغاء تنشيط وظيفة التحديث التلقائي، يقوم الهاتف بإجراء تحديث تلقائي ويحذف البيانات مرة أخرى.

هذا وقد اعترفت ون بلس بالخطأ وحذرت مستخدمي هواتفها من تثبيت هذا الإصدار، مشددة على أن إرسال التحديث إلى المستخدمين تم بطريق الخطأ عبر القناة التجريبية، بعد وقت قصير من بدء توفره، ما أدى إلى عمليات مسح كاملة لبيانات الهواتف الذكية.

بالنسبة للمستخدمين الذين تلقوا التحديث، لكنهم لم يعيدوا تشغيل OnePlus 8 بعد، فقد أصدرت الشركة المصنعة تطبيقًا يمكّنهم من إعادة تشغيل هواتفهم الذكية دون أي مشكلات، مع الحفاظ على أمان جميع معلوماتهم وملفاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخطأ ليس الأول الذي يرتكب فيها المُصنّع الصيني مثل هذه الأخطاء، في شهر مارس من هذا العام، قاموا بنشر روابط غير صحيحة لتحديث OnePlus 7T.