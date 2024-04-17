مؤسس "تليغرام" يتوقع وصول عدد المستخدمين إلى مليار في عام واحد

قال الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام للمراسلة، إنه من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيق إلى مليار مستخدم خلال عام واحد، نظرا لانتشاره السريع “كالنار في الهشيم”.

وأسس دوروف شركة تيليجرام، ومقرها دبي. وقد ولد في روسيا التي غادرها في عام 2014 بعدما رفض الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته فكونتاكتى (في.كيه) للتواصل الاجتماعي والتي باعها.

وقال دوروف، الذي يملك شركة تيليجرام بالكامل، للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في مقابلة مصورة نُشرت على حساب الأخير على منصة إكس “من المحتمل أن نتجاوز مليار مستخدم نشط شهريا في غضون عام”.

وأضاف “تيليجرام ينتشر كالنار في الهشيم”.

وقال دوروف، الذي تقدر فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه لكن التطبيق، الذي يضم 900 مليون مستخدم نشط حاليا، يجب أن يظل “منصة محايدة” وليس “لاعبا في الوضع الجيوسياسي”.

وقال إنه اختار الإمارات لأنها “دولة محايدة” تريد أن تكون صديقة للجميع ولا تنحاز إلى أي من القوى العظمى، وبالتالي شعر أنها أفضل مكان “لمنصة محايدة”.