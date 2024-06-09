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ماسك: تسلا لن تطلق النسخة الجديدة من طراز واي من السيارات الكهربائية هذا العام

منذ ساعة واحدة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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قال إيلون ماسك الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن شركته للسيارات الكهربائية لن تطلق النسخة الأحدث من الطراز واي هذا العام.

وقال ماسك “لن يصدر طراز واي ’المحدث’ هذا العام” مضيفا أن تسلا تطور سياراتها باستمرار وبالتالي “حتى السيارات الأحدث بستة أشهر ستكون أفضل قليلا”.

واتسم تحديث تسلا لطرازاتها القديمة بالبطء إذ كبحت أسعار الفائدة المرتفعة شهية المستثمرين للإقبال على المشتريات غالية الثمن بينما تنتج شركات منافسة في الصين، أكبر مصنع للسيارات في العالم، طرازات أقل ثمنا.

وتراجعت عمليات تسليم السيارات عالميا لتسلا في الربع الأول للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.

وفي العام الماضي، ذكرت رويترز أن تسلا تعد لإنتاج نسخة أحدث من الطراز واي واستهدفت بدء إنتاجه في 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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