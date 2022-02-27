ماسك يطلق خدمة “ستارلينك” للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا

أعلن الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “سبيس إكس” الفضائية إيلون ماسك، إطلاق خدمة “ستارلينك” للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.

خطوة ماسك أتت بعد مناشدة وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف الملياردير الأمريكي تزويد أوكرانيا بمحطات “ستارلينك”، وتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت لها.

وأوضح فيودوروف عبر “فيسبوك” أنه توجه بطلب عبر منصة “تويتر” إلى ماسك مؤسس شركة “سبيس إكس” التي صنعت نظام “ستارلينك” المعتمد على الأقمار الصناعية لتوفير الاتصال بالإنترنت عبر العالم، لتزويد بلاده بعناصر هذا النظام “في أقرب الآجال”.

ستارلينك هو نظام إنترنت عالمي قائم على الأقمار الصناعية والذي قامت شركة “سبيس إكس” ببنائه لسنوات، لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم. وتحصل خدمة الإنترنت عبر نظام ستارلينك على فئة جديدة عالية الأداء تسمى “بريميوم ستارلينك”.

وقد كشفت ستارلينك عن اشتراكها المميز لخدمات الإنترنت مقابل 500 دولار شهريا، وسرعة تدفق تصل إلى 500 ميغابايت في الثانية حيث تمّ الإعلان عن صيغة “بريميوم ستارلينك” على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل إيلون ماسك، وهي تعتمد على هوائي جديد عالي الأداء لتوفير سرعات تتراوح بين 150 و500 ميغابايت في الثانية.