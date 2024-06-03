مايكروسوفت تطلق ميزة جديدة لمستخدمي ويندوز

جلبت مايكروسوفت ميزة جديدة إلى مستخدمي ويندوز يمكن استخدامها عبر أجهزة الحواسيب، ويقدم ويندوز الآن ميزة “الردود المقترحة” عبر Phone Link للتواصل بطريقة سهلة وسريعة.

وتأتي الميزة الجديدة بعد إطلاق Phone Link المعروف سابقًا باسم Your Phone منذ أكثر من ثلاث سنوات بصفته وسيلة اتصال لربط هواتف أندرويد بنظام ويندوز بحيث لن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى التقاط أجهزتهم للتحقق من المكالمات أو الإشعارات.

ومع هذه الميزة الجديدة، يتيح لك Phone Link توصيل هاتفك المحمول بنظام ويندوز حتى تتمكن من إرسال ردود مقترحة على الرسائل النصية المستلمة بالإضافة إلى تصفح الصور واستقبال المكالمات عبر جهاز الحاسوب.

وقالت مايكروسوفت لتوضيح كيفية عمل ميزة “الردود المقترحة”: “لنفترض أنك تلقيت رسالة نصية من صديق يسألك عن سير يومك. بدلًا من التقاط هاتفك للرد، يمكنك استخدام أحد الردود المقترحة ومواصلة ما كنت تفعله عبر الحاسوب”.

وتستخدم مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل ويندوز 11 لتوليد ثلاث استجابات عامة تلقائيًا لأي رسائل نصية تتلقاها، وكلها مدعومة بنموذج الاقتراحات الذكي القائم على السحابة من الشركة.

وتتاح الميزة الجديدة افتراضيًا لأكثر من 10 ملايين مستخدم في برنامج ويندوز إنسايدر الذين ثبتوا إصدار المعاينة رقم 26227 من ويندوز 11 عبر قناة Canary وتلقوا الإصدار رقم 1.24051.98 أو الإصدار الأحدث من Phone Link.

وفي الوقت الحالي، إذا لم تكن مشتركًا في برنامج ويندوز إنسايدر، فيجب عليك الانتظار حتى تقرر مايكروسوفت إصدار الميزة لمستخدمي ويندوز العامين على مستوى العالم.

ويأتي إصدار المعاينة رقم 26227 من ويندوز 11 أيضًا مع تغيير ملحوظ للوصول إلى Copilot عبر جهاز الحاسوب.

وتوقف مايكروسوفت استخدام اختصار لوحة المفاتيح Windows Key + C تحسبًا لأجهزة حواسيب Copilot Plus القادمة التي تحتوي مفتاح Copilot الجديد.

وفيما يتعلق بأجهزة الحواسيب الموجودة، أصبح الاختصار الآن هو Windows Key + الرقم المقابل لموضع شريط المهام لتطبيق Copilot.