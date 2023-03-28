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مايكروسوفت تقترح تغيير ممارسات الحوسبة السحابية

منذ ساعة واحدة
شركة مايكروسوفت

شركة مايكروسوفت

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اقترحت مايكروسوفت تغيير ممارسات الحوسبة السحابية لتسوية شكاوى متعلقة بمكافحة الاحتكار قدمتها شركات منافسة أصغر، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر الثلاثاء، في خطوة من شأنها تجنب تحقيق للاتحاد الأوروبي.

وقدمت شركة أو.في.إتش كلاود الفرنسية لخدمات الحوسبة السحابية وشركة أروبا الإيطالية ورابطة تضم شركات دنمركية شكاوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن ممارسات مايكروسوفت المتعلقة بالحوسبة السحابية واتفاقات الترخيص.

وقال المصدر إن شركة البرمجيات الأمريكية تقدمت باقتراح بناء، استنادا إلى تصريحات أدلى بها رئيسها التنفيذي براد سميث العام الماضي.

وأفاد المصدر بأن المفوضية، التي فرضت غرامات على مايكروسوفت بلغت أكثر من 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) في العقد الماضي، ستراقب التسوية.

وقالت مايكروسوفت “نحن ممتنون للمحادثات المثمرة التي قادتنا إلى هذه المرحلة ونقدر التقييمات التي وردتنا منذ ذلك الحين”.

وأحجمت أو.في.إتش كلاود عن التعليق. ولم تستجب حتى الآن كل من هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي وأروبا والرابطة الدنمركية لطلبات التعليق.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الشركات المنافسة أرادت من مايكروسوفت فعل المزيد لحل شكاواهم بعد اقتراح أولي لم يكن على قدر التوقعات. وقال المصدر إن هذا زاد الضغط على مايكروسوفت لتحسين اقتراحها.

    المصدر :
  • رويترز

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