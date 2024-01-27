مايكروسوفت تيمز يستأنف عمله بعد تعطل خدماته

عاد تطبيق مايكروسوفت تيمز ليستأنف خدماته بصورة طبيعية اليوم السبت بعد تعطله لدى الآلاف من المستخدمين.

وقالت مايكروسوفت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس؛ “بعد تواصل جهود الرصد وتخفيف (المشكلة)، تأكدنا من عودة خدمات مايكروسوفت تيمز إلى العمل بصورة مثالية”.

ويذكر أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعطل خدمات تطبيق التراسل، يوم أمس الجمعة، وبلغت الشكاوى ذروتها عند أكثر من 14 ألف بلاغ، وفق موقع داون ديتيكتور. ويبدو أن جميع الأعطال قد عولجت اليوم السبت.

وبدأت المشكلة في حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، واتسع نطاقها بسرعة.

واشتكى المستخدمون من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمة، وتأخر إرسال واستقبال الرسائل، ومشاكل في عرض الرسومات.

وقالت مايكروسوفت في وقت سابق إنها رصدت مشكلة في الشبكة تؤثر على بعض خدمات تيمز وتحاول حلها.

ويكثر استخدام تيمز في مهام العمل مثل جدولة اجتماعات عبر الإنترنت والدردشة ومشاركة الملفات، وهو جزء من مجموعة تطبيقات مايكروسوفت 365 الشهيرة.

ويبلغ موقع داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.

ويذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس؛ “أكملنا الانتقال إلى النظام الاحتياطي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتظهر قراءة الخدمة بعض التحسن. الانتقال إلى النظام الاحتياطي في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية جارٍ ونواصل المتابعة”.