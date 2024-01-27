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مايكروسوفت تيمز يعود للعمل بعد تعطل خدماته

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يناير - 2024 8:54 صباحًا
مايكروسوفت تيمز "Teams"

مايكروسوفت تيمز "Teams"

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استأنف تطبيق مايكروسوفت تيمز خدماته بصورة طبيعية اليوم السبت، بعد تعطله لدى الآلاف من المستخدمين.

وقالت مايكروسوفت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس “بعد تواصل جهود الرصد وتخفيف (المشكلة)، تأكدنا من عودة خدمات مايكروسوفت تيمز إلى العمل بصورة مثالية”.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن تعطل خدمات تطبيق التراسل أمس الجمعة وبلغت الشكاوى ذروتها عند أكثر من 14 ألف بلاغ، وفق موقع داون ديتيكتور. ويبدو أن جميع الأعطال قد عولجت اليوم السبت.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها رصدت مشكلة في الشبكة تؤثر على بعض خدمات تيمز وتحاول حلها.

يكثر استخدام تيمز في مهام العمل مثل جدولة اجتماعات عبر الإنترنت والدردشة ومشاركة الملفات، وهو جزء من مجموعة تطبيقات مايكروسوفت 365 الشهيرة.

ويبلغ موقع داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.

    المصدر :
  • رويترز

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