هل سمعت عن الفيروس "أدينوفيروس"؟

الفيروس الغدي هو فيروس شائع يصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض، بدءًا من نزلات البرد الشائعة وحتى التهابات الجهاز التنفسي الأكثر خطورة والتي يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنه منتشر بشكل خاص بين الأطفال.

وفقا لموقع تايمز ناو هناك العديد من سلالات الفيروسات الغدية المختلفة، وبعضها أكثر خطورة من غيرها. بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي، يمكن أن يؤدي الفيروس الغدي أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء.

علامات وأعراض الفيروس الغدي

يمكن أن تختلف أعراض عدوى الفيروس الغدي اعتمادًا على سلالة الفيروس والصحة العامة للفرد.

وتشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

-الحمى: غالبًا ما تسبب عدوى الفيروس الغدي حمى شديدة، والتي يمكن أن تستمر لعدة أيام.

-التهاب الحلق: يعد الشعور بالحكة أو الألم في الحلق من الأعراض الشائعة، التي تشبه أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا.

-سيلان أو انسداد الأنف: من الأعراض النموذجية احتقان الأنف وإفرازاته، مصحوبة بالعطس.

-السعال: قد يحدث سعال متواصل، مصحوب ببلغم في بعض الأحيان.

-العين الوردية: يمكن أن يحدث التهاب الملتحمة، الذي يتميز بالاحمرار والحكة وإفرازات من العين.

-أعراض الجهاز الهضمي: يمكن لبعض سلالات الفيروسات الغدية أن تسبب الإسهال والقيء وآلام البطن.

-في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الفيروس الغدي إلى التهاب رئوي أو مضاعفات تنفسية أخرى، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات صحية كامنة.

الوقاية من الفيروس الغدي

قالت الدكتورة يارا نبيل ، استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الفيوم العام، أن هناك عددا من الطرق تساعد فى للوقاية من الفيروس الغدى، وهى: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، خاصة بعد السعال أو العطس أو لمس الأسطح في الأماكن العامة.

وأوضحت الدكتورة يارا أنه يجب تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، وتعليم الأطفال تغطية أفواههم وأنوفهم عند السعال أو العطس.

وشددت على تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام، مثل مقابض الأبواب والألعاب والأجهزة الإلكترونية.

وأشارت إلى أهمية متابعة اللقاحات الروتينية، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا، الذى يمكن أن يساعد في تقليل خطر حدوث مضاعفات أمراض الجهاز التنفسي.