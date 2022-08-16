ما هو لون كوكب زحل ومما يتكون ؟

لكل كوكب مجموعة من الألوان الفريدة خاصة به – مما يخلق قوس قزح من الألوان في نظامنا الشمسي، وأحد تلك الكواكب هو زحل – إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الكوكب المذهل.

ما هو لون زحل؟

زحل هو كوكب غازي عملاق له غلاف جوي خارجي يتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم، ويحتوي غلافه الجوي على آثار من الأمونيا والفوسفين وبخار الماء والهيدروكربونات – مما يمنحه لونًا بنيًا مصفرًا مع تلميحات من اللون البرتقالي، وتكتسب الغيوم لونًا أحمر عميقًا بسبب وجود الهيدروجين في الغلاف الجوي ومع ذلك، فإن غيوم الأمونيا تحجب هذا اللون الأحمر مما يتسبب في تكوين الطبقة الخارجية وتغطية الكوكب بأكمله، وهذا يشكل لونًا ذهبيًا باهتًا.

بعض صور زحل التي التقطتها مركبة الفضاء كاسيني التابعة لناسا جعلت الكوكب يبدو باللون الأزرق، على غرار أورانوس، ومع ذلك، ربما يكون هذا بسبب كيفية تشتت الضوء من منظور كاسيني.

مما يتكون زحل؟

إذا حاولت مركبة فضائية الهبوط على زحل، فلن تجد أرضية صلبة أبدًا، وهذا لأنه على عكس الأرض، زحل ليس صلبًا وبدلاً من ذلك كوكب غازي عملاق، ويتكون من 94٪ هيدروجين و6٪ هيليوم وكميات صغيرة من الميثان والأمونيا ويحتوي على العديد من نفس مكونات الشمس.

ويُعتقد أنه قد يكون هناك نواة صخرية منصهرة بحجم الأرض في أعماق زحل لكن هذا لم يتم تأكيده مطلقًا.

ما هي ألوان الكواكب الأخرى؟

تختلف ألوان النظام الشمسي في المظهر – وكل منها معروف بظلاله وأشكاله المختلفة، وتمتلك الكواكب الألوان الموجودة بها بسبب مكوناتها – وكيف تعكس أسطحها أو أجواءها أشعة الشمس وتمتصها.