الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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ما هي التغيرات المميزة التي سيحملها تحديث watchOS 10؟

منذ دقيقتين
ساعة آبل

ساعة آبل

التقنية بلا حدود
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تعمل شركة آبل على طرح ميزات هامة ونوعية لساعاتها الذكية ضمن التحديث المرتقب لنظام تشغيل ساعات آبل الذكية watchOS 10، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ.

ونشرت الوكالة تقريراً للمحلل “Mark Gurman” عن بعض التفاصيل حول تحديث watchOS 10، والذي أكد فيه على التغييرات الهامة التي تقدم من ابل في هذا التحديث، إلى جانب تحديث واجهة المستخدم.

ويوضح التقرير أن ابل تستعد للإعلان عن watchOS 10 في فعاليات مؤتمر المطورين WWDC 2023 الذي يعقد في 5 من شهر يونيو.

واستمرت ابل في تبني التصميم ذاته لواجهة watchOS على مدار السنوات الماضية دون أي تغيير واضح، إلا أن شركة ابل قدمت بعض التحسينات لمميزات نظام التشغيل.

ومن بين التحسينات التي قدمت من ابل تحديث نظام تتبع ومراقبة نشاط المستخدم، كما قدمت الشركة عدد من الأوجه لساعات ابل الذكية التي تقدم الدعم الجيد للمستخدم.

أيضاً يؤكد تقرير Gurman أن تحديث watchOS 10 يختلف عن الإصدارات السابقة، كما يتكامل مع تحديث ابل القادم iOS 17 لهواتف الآيفون، وأيضاً يتوافق مع الترقيات القادمة في أجهزة ساعات ابل الذكية، حيث من المتوقع أن تقدم ابل أول ساعة بشاشة micro-LED العام المقبل.

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