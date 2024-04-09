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مبيعات السيارات الكهربائية في الصين تسجل أبطأ نمو

منذ 22 دقيقة
السيارات الكهربائية- تعبيرية

السيارات الكهربائية- تعبيرية

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أظهرت بيانات الصناعة الثلاثاء أن مبيعات سيارات الركاب الكهربائية في الصين ارتفعت 10.5 بالمئة في مارس\آذار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ زادت شركات صناعة السيارات بقيادة بي.واي.دي الشهيرة الخصومات وقدمت أدوات تمويل لتعزيز المبيعات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية أنه في الفترة من يناير\كانون الثاني إلى مارس\آذار، بلغ إجمالي المبيعات 1.03 مليون سيارة كهربائية بزيادة 14.7 بالمئة على أساس سنوي وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2023.

وشكلت مركبات الطاقة الجديدة، ومنها الطرازات الكهربائية بالكامل والهجينة، 41.5 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في مارس\آذار، والتي قفزت 5.7 بالمئة إلى 1.71 مليون مركبة.

وانضمت السلطات إلى شركات صناعة السيارات في محاولة إقناع المستهلكين بشراء السيارات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الراكد. وتشمل المبادرات مراجعة قروض السيارات لتشجيع تجارة السيارات وإلغاء الحد الأدنى من الدفعات المقدمة التي حددتها الحكومة لشراء السيارات الجديدة.

وخفضت شركة بي.واي.دي في مارس آذار الأسعار المبدئية لتسعة طرازات منها أربعة تحت علامتها التجارية المتميزة دينزا بداية من أربعة بالمئة إلى ما يصل إلى 20.5 بالمئة. وكانت بي.واي.دي فقدت موقعها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية إلى نظيرتها الأمريكية تسلا في الربع الأول.

ورفعت تسلا أسعار الطراز واي في الصين 5000 يوان (691.24 دولار) بدءا من أول أبريل نيسان، ولكنها قدمت أيضا خطة تمويل محدودة المدة بدون فوائد لمشتري الفئة الاعتيادية من طراز موديل 3.

    المصدر :
  • رويترز

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