مبيعات خرافية لرموز NFT في شهر

شهدت مبيعات رموز NFT انتعاشة بعد التراجع الذي ضربها خلال الفترة الماضية، وكشفت منصة إحصائيات رموز NFT والأصول المشفرة DappRadar عن تراجع القيمة الإجمالية لمبيعات رموز NFT على مستوى العالم في مارس/آذار.

هذه الإحصائية كشفت عن اقتراب مبيعات رموز NFT غير قابلة للاستبدال خلال شهر مارس/آذار الماضي من 2 مليار دولار، محققة تراجعا طفيفا عن القيمة التي وصلت لها في شهر فبراير/شباط من عام 2023 الجاري حين تجاوزت مبيعات الرموز المشفرة المليار دولار بفارق صغير.

تراجع بعد انتعاشه كبيرة

وخلال شهر فبراير/شباط من عام 2023 الجاري كانت قد نجحت مبيعات رموز NFT غير قابلة للاستبدال في تحقيق أعلى معدلاتها منذ مايو/أيار عام 2022.

وخلال شهر مارس/آذار الماضي، جاء التراجع في القيمة الإجمالية لمبيعات هذه الرموز بنسبة 4% عما كانت عليه في فبراير/شباط، حيث وصلت في مارس/آذار لـ1.95 مليار دولار، في حين كانت قد وصلت في فبراير/شباط لـ2.4 مليار دولار.

ويقول موقع “دي كريبت” إن تداولات رموز NFT غير قابلة للاستبدال حدثت في غالبيتها عبر سوق بيع الرموز المشفرة Blur، هذه السوق شهدت وحدها مبيعات لرموز NFT بقيمة وصلت لـ1.32 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي.

في حين كانت قيمة مبيعات رموز NFT عبر أضخم سوق للمروز غير قابلة للاستبدال في العالم وهو سوق OpenSea، بلغت في مارس/آذار المنقضي 424 مليون دولار فقط، مسجلة تراجعا عن قيمتها التي كانت عليها في فبراير/شباط حين وصلت لـ587 مليون دولار.

مبيعات إيثيريوم

ورموز NFT إيثيريوم غير قابلة للاستبدال، التي تعد أبرز أنواع هذه الرموز، بلغت قيمة مبيعاتها خلال شهر مارس/آذار بحسب إحصائية DappRadar، لـ1.81 مليار دولار عبر كافة أسواق الأصول المشفرة.

أيضا هذه الإحصائية تكشف تراجعا في القيمة الإجمالية لمبيعات رموز NFT إيثيريوم غير قابلة للاستبدال، عما كانت عليه في فبراير/شباط، حين وصلت لـ1.82 مليار دولار.

وإحصائية منصة DappRadar بجانب كشفها عن قيمة المبيعات لرموز NFT، كشفت أيضا عن الأعداد الإجمالية التي بيعت من هذه الرموز على مستوى العالم وعبر كافة أسواق تداول الرموز المشفرة الكبرى خلال مارس/آذار الماضي.

وقالت الإحصائية إن ما يصل لـ5.8 مليون رمز NFT تم بيعها خلال مارس/آذار، مسجلة تراجعا في عددها في شهر فبراير/شباط، الذي وصل لـ6.5 مليون رمز NFT.

مع العلم بأنه على مستوى العدد، لا يزال يناير/كانون الثاني محتفظا بأكبر تعداد بيع لرموز NFT غير قابلة للاستبدال حين شهد بيع ما يصل لـ6.6 مليون رمز.