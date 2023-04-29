مبيعات قياسية عالمية تحققها سلسلة هواتف "Galaxy S23"

حققت سلسلة سلسلة هواتف “Galaxy S23” مبيعات قياسية عالمية، وفقاً لإحصائيات نشرتها الشركة الكورية الجنوبية المصنع “سامسونغ”.

وفي مؤتمر صحفي عُقد خلال فعالية Unpacked في 1 شباط/ فبراير 2023، قال (تي إم روه)، رئيس وحدة أعمال التجارب المحمولة ومديرها التنفيذي لدى شركة سامسونغ: «مع أننا كنا نهدف إلى زيادة مبيعات سلسلة (إس23) أكثر من مبيعات (إس22) بمعدل يزيد عن خانتين عشريتين، فقد حققنا نتائج فضلى فاقت التوقعات، وذلك من خلال تسجيل زيادة في المبيعات بنسبة تصل إلى 70 في المئة على أساس سنوي في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق السلسلة».

وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة عالية من المبيعات بمستوى زاد عن 150 في المئة مقارنةً بمبيعات (جالاكسي إس22). ويُعزى هذا الإنجاز إلى الأداء القوي الذي أظهرته سلسلة (جالاكسي إس23)، والقدرات الاستثنائية للكاميرا، والتجربة الفريدة للمنتج، وفق ما قالت سامسونغ.

وبوصف الهند من أبرز القوى السكانية العالمية، أكدت الدولة الجاذبية الهائلة التي تتمتع بها سلسلة هواتف (إس23) في السوق المحلية، وسجلت 140 في المئة مقارنةً بمبيعات (إس22) في المدة نفسها.

وسجلّت دول أمريكا اللاتينية الرئيسية أيضًا، مثل: البرازيل، والمكسيك، مبيعات عليا بنسبة 170 في المئة، كما تجاوزت كوريا حديثًا حاجز المليون وحدة من المبيعات.

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ووصلت المبيعات العالمية لهواتف (جالاكسي إس23 ألترا) و(جالاكسي إس23 بلس) و(جالاكسي إس23) إلى 6 ملايين للأول، ومليونين لكل من الثاني والثالث، وكان الإقبال على منتجات (جالاكسي ألترا) هائلًا.

وأظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتمامًا كبيرًا للغاية بهاتف (جالاكسي إس23 ألترا) الذي استحوذ على أكثر من 70 في المئة من إجمالي مبيعات سلسلة (جالاكسي إس23). وترى الشركة أن الأداء القوي لجهاز (جالاكسي إس23 ألترا) والأداء المبتكر للكاميرا الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 200 ميجابكسل، قد نال إعجاب العملاء.

وكانت سامسونج للإلكترونيات قد طرحت سلسلة (إس23) في 130 دولة تقريبًا، ومن ذلك: كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وأوروبا وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، والهند.

وحديثًا اكتمل الإطلاق العالمي لسلسلة (إس23) بعد طرحها في اليابان في 20 نيسان/ أبريل الجاري، وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.