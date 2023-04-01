متحف الفضاء في موسكو يعلن عن افتتاح معرضا لأبرز مقتنياته النادرة

أعلن متحف الفضاء في موسكو أنه سيفتتح في 7 أبريل القادم معرضا يضم أبرز مقنياته وقطعه النادرة التي تتعلق بتاريخ الفضاء والاستكشافات الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع “RT”، تبعا للمعلومات المتوفرة فإن المعرض سيضم أكثر من 450 قطعة نادرة من أصل ما يقرب من 12000 دخلت المتحف منذ عام 2017، وتضم عينات حقيقية من تقنيات الفضاء، وأدوات وأغراض خاصة يمكن استخدامها خارج كوكب الأرض، ووثائق فريدة وصورا فوتوغرافية عن تاريخ الملاحة الفضائية، ووثائق وأغراضا شخصية تتعلق بالأشخاص الذين ارتبط اسمهم بتاريخ استكشاف الفضاء.

ومن بين أبرز المعروضات في المعرض ستكون هناك مجلة تاريخية تعود للحقبة السوفيتية، تجسد التاريخ غير الرسمي لإنشاء مركبة مخصصة لاستكشاف كواكب المجموعة الشمسية وإجراء رحلات مأهولة إلى القمر والمريخ.

وسيتمكن زوار المعرض أيضا من مشاهدة الاختراعات الخاصة ببرنامج استكشاف القمر وكوكب الزهرة، والتعرف على أعمال مهندسة الفضاء جالينا بالاشوفا، ومشاهدة المعدات الخاصة وملابس رواد الفضاء، والتعرف عن قرب على المعدات والمركبات الفضائية الكبيرة، والاطلاع على بعض الوثائق السوفيتية التي تتعلق بالفضاء.

وسيحتوي المعرض على خريطة تفاعلية تسهل على الزوار التجول والتعرف على كافة الأقسام والمعروضات.