محرّك بحث جديد من "غوغل"؟

زعمت تقارير أن شركة “غوغل” تخطّط لإطلاق محرّك بحث جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي لمنافسة “مايكروسوفت” و”أوبن إي آي”، وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الشركة في المراحل الأولى من إنشاء خدمة بحث ستحاول توقع ما نريده منها على أمل تقديم “تجربة مخصّصة أكثر”.

وأشارت التقارير إلى أن المشروع ليس له “جدول زمني واضح”، مع العلم أن “غوغل” تعمل أيضاً على تطوير مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لمحرك البحث الجديد الخاص بها تحت الاسم الرمزي “Magi” (ماغي).

من بين الميزات التي تطورها “غوغل” برنامج روبوت دردشة يمكنه الإجابة على أسئلة هندسة البرمجيات وإنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية. جربت الشركة كذلك ميزة تسمح للأشخاص بالبحث عن الموسيقى من خلال المحادثة.

ومن الميزات المهمة هي ميزة “SearchAlong”، التي ستسمح لروبوت الدردشة بالبحث في صفحة الويب المفتوحة لتقديم معلومات عنها، على سبيل المثال، إذا كنّا نبحث عن مكان للإقامة على موقع “Airbnb”، فيمكننا أن نطلب من برنامج الدردشة الآلي أن يخبرنا بأفضل الخيارات في أماكن إقامتنا المخطط لها.

ويُقال إن “غوغل” تخطّط للإعلان عن “Magi” الشهر المقبل وتقديم ميزات جديدة إضافية في وقت ما في الخريف، وتخطّط لتقديم ميزات “Magi” إلى مليون شخص في الولايات المتحدة قبل توسيع الميزة إلى 30 مليون مستخدم بحلول نهاية العام.

وقال متحدث باسم “غوغل” لموقع “إن غادجت” عند سؤاله عن التقرير: “لقد نجحنا في جلب الذكاء الاصطناعي إلى محرّك بحث “غوغل” خلال السنوات الماضيةـ ليس فقط لتحسين جودة نتائجنا بشكل كبير، ولكن أيضاً لتقديم طرق جديدة تماماً للبحث، مثل “Lens” والبحث المتعدّد”.

وأردف: “لقد فعلنا ذلك بطريقة مسؤولة ومفيدة تحافظ على المستوى العالي الذي حددناه لتقديم معلومات عالية الجودة، ونحن متحمسون لجلب ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى البحث، وسنشارك المزيد من التفاصيل قريباً”.

وفي تأكيد على أهمية إطلاق “Magi” بالنسبة إلى “غوغل”، ورد الشهر الماضي أن شركة “سامسونغ” تفكّر في جعل “بينغ” الخاص بـ”مايكروسوفت” هو محرّك البحث الأساسيّ على أجهزتها. وبحسب ما ورد، أصاب الإعلان شركة “غوغل” “بحالة من الذعر”.