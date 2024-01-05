مذهلة حقاً.. مسبار "جونو" يلتقط صوراً لـ "آيو" أكبر أقمار المشتري

نجحت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عبر مسبارها الفضائي “جونو” من التقاط صور واضحة ومذهلة لـ “آيو” أكبر أقمار كوكب المشتري، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأوضح التقرير أن المسبار “جونو” تمكن من التحليق في أقرب نقطة استطاع منها رصد أكبر أقمار كوكب المشتري، ليلتقط صور مليئة بقمم الجبال ومنحدرات حادة، وبحيرات من الحمم البركانية.

من جهته، قال سكوت بولتون، عالم فيزياء وباحث رئيسي في مهمة “جونو” للصحيفة إنه بعد مشاهدة الصور “كان في حالة من الرهبة”، إذ أنها كانت “ملونة بشكل لا يصدق”، حيث يغلب عليها اللون البرتقالي والبني والأصفر بسبب توفر الكبريت والحمم البركانية.

وشبّه بولتون قمر “آيو” بأنه “بيتزا ببيروني” بسبب التنوع والتباين في ألوانه.

ويأمل العلماء في التوصل لمعرفة سر ثوران براكين “آيو” والتي تنطلق لعشرات الأميال في الفضاء، وتحديد علاقته وتأثيره بكوكب المشتري، ما قد يمنح دليلا حول كيفية تشكل هذا الكوكب وأقماره الـ 95 التي تدور حوله، بحسب ناسا.

ونجح مسبار “جونو” في الوصول إلى مدار كوكب المشتري، في عام 2016، في مهمة للتحليق عشرات المرات حول الكوكب على ارتفاعات تتراوح بين 10 آلاف و4 آلاف و667 كلم فوق سحب هذا الكوكب الغازي العملاق.

ومن أهداف المهمة التعمق في فهم تكوين الكوكب تحت طبقات السحب الغازية التي تغطيه، وهو أمر ما زال محجوبا عن عدسات التلسكوبات حتى الآن.

ويزن المسبار “جونو” ثلاثة أطنان و600 كيلوغرام، وهو يعمل بالطاقة الشمسية.