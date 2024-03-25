مركبة الفضاء سويوز تلتحم بمحطة الفضاء الدولية وعلى متنها ثلاثة رواد

عرض بث تلفزيوني مباشر مركبة الفضاء الروسية سويوز وهي تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين وعلى متنها ثلاثة رواد من روسيا وروسيا البيضاء والولايات المتحدة.

وانطلقت سويوز يوم السبت بعد يومين من موعد الإطلاق الأصلي. وأُلغي الإطلاق الأصلي قبل ثوانٍ من تنفيذه يوم الخميس بسبب مشكلة في مصدر للطاقة الكيمائية.

وتقل المركبة الروسي أوليج نوفيتسكي والأمريكية تريسي دايسون بالإضافة إلى مارينا فاسيليفسكايا من روسيا البيضاء.

وسيعود نوفيتسكي وفاسيليفسكايا إلى الأرض في السادس من أبريل نيسان مع لورال أوهارا رائدة الفضاء الأمريكية الموجودة حاليا في محطة الفضاء الدولية.