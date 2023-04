مروحية ناسا تكمل رحلتها الـ51 فوق المريخ

أكملت مروحية المريخ “إنجينويتي” (Ingenuity)، التابعة لوكالة ناسا، رحلتها الـ51 فوق سطح الكوكب الأحمر، مستمرة بذلك في إثارة إعجاب المجتمع العلمي.

وخلال رحلتها رقم 51 يوم السبت 22 أبريل، التقطت “إنجينويتي” صورة للروبوت المرافق لها، العربة الجوالة برسفيرنس، من ارتفاع 12 مترا (40 قدما) فوق سطح المريخ.

Ingenuity completed Flight 51 over the weekend, snapping a special cameo of the rover from 40 ft (12m) in the air. On this flight, the #MarsHelicopter traveled 617 ft (188 meters) for 136.89 seconds. https://t.co/1CXIWdYIAQ pic.twitter.com/Oyi6hkucPv

وفي الصورة، يمكن رؤية برسفيرنس بلا حراك في التربة الحمراء للكوكب في الخلفية، ولا يمكن تمييزها تقريبا عن الصخور الكبيرة المتناثرة عبر منظر المريخ.

وشارك مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا الصورة على “تويتر” يوم الاثنين 24 أبريل، مضيفا أن رحلة “إنجينويتي” رقم 51 استغرقت أقل من 137 ثانية، وشهدت المروحية الصغيرة تسافر لما مجموعه 188 مترا (617 قدما).

Spot the Spacecraft – a little challenge for you, in two levels of difficulty:

The #MarsHelicopter and I have been closer together lately, allowing us to snap pics of each other for the first time in a while. Can you find me in one of these images, and Ingenuity in the other? 🔍 pic.twitter.com/WDlGyA9TIH

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 25, 2023