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مزايا جديدة من "واتساب" تُصعّب مهمّة "المحتالين"

منذ 51 دقيقة
تطبيق واتساب

تطبيق واتساب

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بدأ تطبيق “واتساب” في طرح مزايا جديدة عدّة تعزّز أمن المستخدمين وتصعّب المهمة على المحتالين الذين يريدون تنفيذ عمليات إجرامية ضد مستخدمي التطبيق.

وتتركز المزايا الجديدة حول حماية المستخدمين مما يعرف بـ “SIM Jacking”، وهو نوع من الجرائم الإلكترونية يحدث بعدما يحصل المجرمون على شريحة الهاتف، ومن خلالها يجرون مكالمات هاتفية ويبعثون برسائل. ويكلف هذا الأمر الضحايا الكثير، إذ قد يتفاجؤون بفواتير هاتفية باهظة.
كما يسعى “واتساب” إلى مكافحة ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وهي هجمات إلكترونية تتم عبر اختراق البريد الإلكتروني.

وسيلاحظ المستخدم عندما يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه الجديد، أن “واتساب” يطرح عليه أسئلة وطلبات عدة، مثل أن يطلب منه استخدام الهاتف القديم لتأكيد أنه يريد نقل الحساب إلى هاتف جديد. وفي حال لم يتمكن المستخدم من الوصول إلى هاتفه القديم، لأي سبب كان، فبوسعه مطالبة “واتساب” بإرسال كلمة مرور لمدة ثوان.

وأوضح متحدث باسم “واتساب” أن حماية الحساب سيتفعّل فقط في حالة اكتشفت الشركة وجود محاولة تسجيل مشبوهة.

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