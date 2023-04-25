مسبار الأمل يكشف أسراراً عن قمر المريخ "ديموس"

كشف “مسبار الأمل” الفضائي الإماراتي، اليوم الإثنين، صوراً وبيانات جديدة، هي الأولى من نوعها، لقمر المريخ الأصغر “ديموس”.

والتقطت تلك البيانات باستخدام الأجهزة العلمية الثلاث للمسبار خلال مروره عند أقرب نقطة من القمر على مسافة تقارب 100 كيلومتر فقط، والتي تعد الأقرب لمركبة فضائية منذ مهمة “فايكنغ” عام 1977.

وكانت البيانات تتحدث عن تركيبة وهيكل القمر “ديموس” وتساهم في تعميق فهم المجتمع العلمي العالمي للقمر، كما تساهم في إثرائه بمعلومات وبيانات جديدة عنه.

وأثبتت الملاحظات استبعاد إحدى أقدم النظريات التي تشير إلى أن القمر يعتبر في أصله كويكبا تم جذبه إلى مدار الكوكب الأحمر، وتؤكد أنه من المرجح أن يكون القمر أصله من المريخ وليس كويكباً كما تم افتراضه سابقاً.

وتشمل الصور عالية الوضوح التي التقطت خلال أقرب تحليق متكرر للقمر، الملاحظات الأولى على الإطلاق بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة والبعيدة، وأول بيانات فائقة الطيف عن “ديموس” بالأشعة تحت الحمراء الحرارية.

وكشفت الملاحظات لأول مرة عن مناطق في الجانب البعيد من “ديموس” والتي لم تُرصد من الناحية التركيبية من قبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

يذكر أن قمر “ديموس” يعد الأقل رصداً وفهما بسبب صغر حجمه ودورانه في مدار أوسع كل 30 ساعة، على عكس قمر “فوبوس” الذي يتميز بحجمه الأكبر وقرب مداره من كوكب المريخ والذي يعتبر الأكثر ملاءمة للاستشعار عن طريق المركبات الفضائية السابقة، والتي يقع معظمها على ارتفاعات أقل من الكوكب.

وبدأت المراحل الأولى لتحليق مسبار الأمل بجوار قمر ديموس في نهاية يناير وبداية فبراير 2023؛ حيث تمت عمليات معايرة الأدوات لدعم الحصول على صور وملاحظات عالية الوضوح والدقة، بواسطة كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI)، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (EMIRS)، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية (EMUS).

ويدور “مسبار الأمل”، كما هو مخطط له، في مدار بيضاوي بين 20,000 و43,000 كم، مع ميلان نحو كوكب المريخ بزاوية 25 درجة، مع تغييرات طفيفة تسهم في دعم الملاحظات الإضافية عن قمر “ديموس”.

ويكمل المسبار دورة واحدة حول الكوكب كل 55 ساعة، حيث يسجل مجموعة متكاملة من البيانات لكوكب المريخ كل تسعة أيام في إطار مهمته لرسم خرائط للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.