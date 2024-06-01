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معرض جنيف الدولي للسيارات يقترب من الإغلاق بعد أكثر من قرن على تدشينه

منذ 7 دقائق
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 قال منظمو معرض جنيف الدولي للسيارات في سويسرا اليوم الجمعة إن المعرض يقترب من فصله الأخير بعد أكثر من قرن على تدشينه بسبب تضاؤل ​​الاهتمام وصعوبة أوضاع السوق.

وجرى تنظيم معرض جنيف الدولي للسيارات لأول مرة في عام 1905، وكان بمثابة حدث رئيسي لإطلاق السيارات الجديدة، خاصة في أوروبا، حيث اجتذب ما لا يقل عن 120 عارضا في ذروته.

ولكن في السنوات القليلة الماضية، كان على المعرض منافسة معارض أكبر وأكثر شعبية في ميونخ وبكين.

ووصف ألكسندر دي سيناركلينز رئيس اللجنة الدائمة للصالون الدولي للسيارات وهي الجهة المنظمة للمعرض، قرار إلغاء الحدث بأنه “مؤسف للغاية”.

واجتذبت النسخة الأخيرة من المعرض شركة أوروبية وحيدة وهي رينو إلى جانب العديد من الصينيين. كما زار المعرض آنذاك 168 ألف زائر فقط وهو عدد أقل من 200 ألف زائر كان يستهدفهم الحدث.

ومع ذلك، فإن المنظمين ما زالوا يخططون لإقامة نسخة من المعرض في قطر في نوفمبر تشرين الثاني 2025.

    المصدر :
  • رويترز

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