مع اقتراب وقت إطلاقهما.. كم سيبلغ في سعر هاتفي "Pixel 8 وPixel 8 Pro"؟

من المقرر أن تطلق غوغل هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro في 4 أكتوبر، ومن خلال سلسلة ضخمة من التسريبات، رأينا الكثير من المعلومات. الآن، علمنا أن سعر هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro في الولايات المتحدة، سوف يرتفع قليلاً.

منذ إعادة تشغيل Tensor باستخدام Pixel 6 وPixel 6 Pro، كان جزء كبير من معادلة بيع سلسلة Pixel الرئيسية ذات قيمة خالصة. لقد أصبحت هواتف غوغل الرئيسية أقل بمئات الدولارات من الأجهزة المماثلة. على سبيل المثال، يُباع هاتف Pixel 7 المتوفر للبيع اليوم بسعر 599 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بـ 200 دولار أمريكي من هاتف Samsung Galaxy S23 المماثل. وفي الوقت نفسه، يُباع Pixel 7 Pro بسعر 899 دولارًا، وهو أقل بـ 300 دولار من Galaxy S23 Ultra.

وإلى حد كبير، كانت هذه الاختلافات في الأسعار جزءًا كبيرًا مما جعل Pixel جذابًا للغاية على الرغم من أوجه القصور في Tensor وأداء الإشارة.

ومع ذلك، مع سلسلة Pixel 8، علمنا أن غوغل ستزيد سعر كلا الجهازين في سوق الولايات المتحدة.

من خلال مصدر للبيع بالتجزئة، يمكن لـ 9to5Google الإبلاغ عن أن Pixel 8 سيكلف 699 دولارًا بينما سيكلف Pixel 8 Pro 999 دولارًا – بزيادة قدرها 100 دولار في جميع المجالات.

سيتم إطلاق كلا الجهازين في متاجر البيع بالتجزئة في 12 أكتوبر، وقد أكدت غوغل بالفعل أن الطلبات المسبقة سيتم فتحها في 4 أكتوبر. كما لوحظت زيادة في الأسعار في الأسعار المسربة من الأسواق الأوروبية.

والجدير بالذكر أن هذا يأتي بعد أن شهد Pixel 7a أيضًا زيادة في السعر بمقدار 50 دولارًا ليصل إلى 499 دولارًا. وكما أوضح ماكس وينباخ في ذلك الوقت، جاءت هذه الزيادة في الأسعار عندما جلب جهاز Google متوسط المدى ترقية كبيرة للكاميرا، وشاشة عرض بمعدل 90 هرتز، وشحنًا لاسلكيًا. أما بالنسبة لهاتف Pixel 8، فإن ترقيات الأجهزة الواردة أكثر تشويشًا بعض الشيء.

أشار تسرب في وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع إلى أن مستشعر الكاميرا الرئيسي في كلا جهازي Pixel 8 قد لا يتغير، على الرغم من أن ترقيات الكاميرا الأخرى تبدو موجودة في المتجر مثل التركيز التلقائي على كاميرا الصور الشخصية وعلى المستشعر الفائق الاتساع في Pixel 8. يُقال أيضًا أن Tensor G3 يمثل ترقية كبيرة من حيث تحديث الأجهزة، وكما أبلغنا سابقًا، تخطط غوغل لإطالة عمر هذه الأجهزة، وهو ما يأتي بتكلفة كبيرة على المدى الطويل.

علامة الاستفهام الكبيرة تحيط بالتخزين. حيث انتقلت العديد من الأجهزة، مثل هواتف Samsung الرائدة لعام 2023 وأحدث iPhone 15 Pro Max، إلى سعة تبدأ من 256 جيجابايت لطرازها الأساسي. ومع ذلك، من الواضح أن سلسلة Pixel 8 ستظل تقدم طرازًا بسعة 128 جيجابايت.

مهما كان السبب، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت أجهزة غوغل الجديدة قادرة على الارتقاء إلى مستوى أسعارها المرتفعة.