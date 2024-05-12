مقارنة بـ iPhone 15 Pro.. شاشة iPhone 16 Pro أكثر سطوعاً بنسبة 20%

من المتوقع أن يصل iPhone 16 Pro في وقت لاحق من هذا العام، حيث يمكن أن يتميز خليفة iPhone 15 Pro والجيل التالي من الهواتف الذكية للشركة بشاشة تمت ترقيتها، وفقًا لأحد التسريبات.

وفي حين أن هواتف Apple Pro يمكن أن تصل إلى 1000 شمعة من السطوع، يمكن أن توفر طرازات iPhone 16 Pro المزعومة زيادة بنسبة 20 % في السطوع لمحتوى النطاق الديناميكي القياسي (SDR)، إلى جانب لوحات أكبر قليلاً. ومن المتوقع أيضًا أن تصل الهواتف الذكية بشريحة مطورة وزر “التقاط” جديد في وقت لاحق من هذا العام.

وتدعي شركة Tipster Instant Digital (مترجمة من الصينية) في منشور على Weibo أن iPhone 16 Pro سيدعم ما يصل إلى 1200 شمعة من السطوع النموذجي، عندما يعرض الهاتف محتوى SDR، وهذه زيادة بنسبة 20 بالمائة عن حد الـ 1000 شمعة في طرازات iPhone 15 Pro.

وفي الوقت نفسه، يقول المرشد أن ذروة السطوع لمحتوى HDR ستكون 1600 شمعة، مما يعني أنه لا ينبغي للعملاء توقع أي تغييرات مقارنة بأجهزة الجيل الحالي.

الزيادة في السطوع ليست التغيير الوحيد المتعلق بالشاشة الذي سيأتي إلى طرازات iPhone 16 Pro، فمن المرجح أن تقوم شركة أبل بزيادة حجم لوحات العرض في كلا الجهازين Pro، وفقًا للتقارير، ويقال إن طرازي iPhone 16 Pro‌‌ و iPhone 16 Pro‌‌ Max مزودان بشاشات مقاس 6.27 بوصة (159.31 ملم) و6.85 بوصة (174.06 ملم) على التوالي.

في الشهر الماضي، أفيد أن طرازات iPhone 16 وiPhone 16 Pro يمكن أن تظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام ببطاريات أكبر، ومع ذلك، يمكن أن يصل طراز iPhone 16 Plus ببطارية أصغر من الجيل الحالي من iPhone 15 Plus، وفقًا لأحد المرشدين.

تشمل الترقيات الأخرى التي من المحتمل أن تصل إلى طرازات iPhone 16 Pro شريحة A18 أسرع، والتي من المتوقع أيضًا أن تعمل على تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية على الجهاز على نظام تشغيل الهاتف المحمول iOS 18 الخاص بالشركة.

و هذا العام، من المتوقع أيضًا أن تقدم شركة Apple زر “التقاط” جديد في سلسلة iPhone 16 والذي سيسمح للمستخدمين بالتقاط الصور بسرعة بنقرة واحدة، وفقًا للتقارير.