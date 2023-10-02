منها "حلقة النار" و"قمر الصياد".. سماء تشرين تزدحم بظواهر فلكيّة مبهرة!

تشهد سماء شهر تشرين الأول ظواهر فلكية فريدة عدة، تتعلق بالشمس والقمر والكواكب أيضًا. وتشمل أبرز الأحداث الفلكية في تشرين الأول كسوف الشمس “حلقة النار” في 14 تشرين الأول وقمر الصياد بعد أسبوعين.

ففي 14 تشرين الأول، سيمر القمر أمام الشمس، ليحجب جزءًا كبيرًا منها، لكنه يترك وراءه حلقة لامعة من ضوء الشمس، ويُعرف هذا باسم كسوف الشمس “الحلقي” أو “حلقة النار”.

ولأن الشمس لا تُحجب بشكل كامل في هذا الكسوف، فإن الأمر يتطلب استخدام وسائل حماية متخصصة للعين، لتجنب حدوث ضرر دائم عند مشاهدتها.

وخلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول، يمر القمر عبر النجوم الساطعة للأبراج الشتوية قبل أن ينتقل إلى النجوم الصاعدة في سماء الربيع.

وفي 28 تشرين الأول يكتمل في السماء فيما يعرف باسم “قمر الصياد”، لأن الضوء الساطع يسهل على الصيادين قتل الفريسة قبل أشهر الشتاء العجاف، فضلًا عن أنه يساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل.

وخلال شهر تشرين الأول يظهر كوكب زحل في السماء الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة مع تلاشي الشفق ويمكن رؤيته بسهولة.

فيما يظهر كوكب المشتري تدريجيًا في وقت مبكر كل ليلة، وبحلول منتصف الشهر يهيمن على السماء الشرقية بالولايات المتحدة.

وفي تشرين الأول سيبهر كوكب الزهرة الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا بتوهجه الأبيض المكثف، وسيزين سماء الصباح حتى بداية العام المقبل.