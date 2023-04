من جديد.. إيلون ماسك يحذر من ChatGPT

يواصل الملياردير الأمريكي مالك موقع تويتر، إيلون ماسك في التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، مدعياً أن روبوت الدردشة الشهير ChatGPT لديه “تحيز ليبرالي”.

وأخبر ماسك مضيف قناة “فوكس نيوز” تاكر كارلسون في مقطع تم بثه ليلة الاثنين أنه يخطط لإنشاء بديل لبرنامج الدردشة ChatGPT الشهير الذي يطلق عليه AI والذي يسميه “TruthGPT”، والذي سيكون بمثابة “أقصى قدر من البحث عن الحقيقة للذكاء الاصطناعي الذي يحاول فهم طبيعة الكون”.

وأشار ماسك إلى أنه يخطط لمواجهته من خلال ابتكاره للذكاء الاصطناعي.

في أول مقابلة من جزأين مع كارلسون، دعا ماسك أيضاً إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بأنه “أخطر” من السيارات أو الصواريخ، وقال إن لديه القدرة على تدمير البشرية.

ماسك استثمر في OpenAl

وكان ماسك مستثمراً مبكراً في OpenAI الشركة المنشئة لـ ChatGPT، وشارك في رئاسة مجلس إدارتها عند تأسيسها عام 2015 كمختبر لأبحاث الذكاء الاصطناعي غير الربحي.

لكن ماسك استمر هناك لبضع سنوات فقط، حيث استقال من مجلس الإدارة في أوائل عام 2018 في خطوة ربطتها شركة سان فرانسيسكو الناشئة بعمل تسلا في بناء أنظمة قيادة آلية.

.@ElonMusk tells @TuckerCarlson that AI will likely have 'significant influence' on future elections, calls on government to sensibly regulate the rapidly emerging technology https://t.co/VDdKUOY9gY pic.twitter.com/3QhkNgiDDM

— Fox News (@FoxNews) April 19, 2023