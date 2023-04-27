مواصفات رائعة.. تعرف على الجهاز اللوحي المتميز OnePlus Pad

أطلقت شركة ون بلاس “OnePlus” الصينية جهازها اللوحي الأول OnePlus Pad، بعدما أعلنت في شهر فبراير الماضي دون الإفصاح عن السعر والتفاصيل الأخرى.

بحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن سعر OnePlus Pad سيكون 479 دولاراً أمريكياً في الولايات المتحدة، ما يعادل (499 يورو في دول الاتحاد الأوروبي، و 449 جنيهاً إسترلينياً في المملكة المتحدة)، ويبدأ حجز الجهاز سابقاً نهاية شهر إبريل / نيسان الجاري على أن يبدأ تسليمه وطرحه فعلياً في الأسواق خلال شهر مايو / آيار.

ويأتي الجهاز اللوحي كذلك مع مجموعة من الملحقات التي تُباع بشكل منفرد مثل القلم الذي يبلغ سعره 99 دولاراً أمريكياً، ولوحة المفاتيح التي تلتصق بالجهاز مغناطيسياً وتُباع بسعر 149 دولاراً أمريكياً، وغطاء الحماية بسعر 39 دولاراً أمريكياً.

وتدخل شركة ون بلس سوق الأجهزة اللوحية التي تسيطر عليه آبل بشكل واسع عبر جهاز الآيباد بمختلف إصداراته، وبعدها تأتي سامسونج وشركات أخرى بنسب متفاوتة. يُذكر أن ون بلس كانت قد صنعت اسمها عبر بيع الهواتف الذكية الراقية بأسعار أقل من المنافسين، ويبدو أن الشركة قد تود استخدام الإستراتيجية نفسها مع جهازها اللوحي OnePlus Pad.

ويأتي جهاز ون بلس باد مع شاشة مميزة بقياس 11.6 إنشاً من نوع LCD بنسبة أبعاد 7:5 ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزاً، وهذا يجعلها مناسبة لمشاهدة المحتوى والقراءة وتصفح الإنترنت في الوضعين الرأسي والأفقي، علماً بأن الجهاز يدعم كذلك تقنية Dolby Vision التي تُحسّن الإضاءة والألوان وتساعد في تشغيل الألعاب ومقاطع الفيديو بتقنية HDR، وذلك إضافةً إلى أربعة مكبرات صوت مدعومة بنظام Dolby Atmos الذي يحسن من وقع الصوت في الأذن، لذا فإن ون بلس تَعِد بتجربة ترفيه مميزة مع الشاشة المميزة وتقنيات الصورة والصوت المتقدمة.

ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9000 المميز مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت، أما بطارية الجهاز فتأتي بسعة 9,510 ميلي أمبير، ويمكنها أن تدوم مدة 12 ساعة من العمل لكل عملية شحن، ويدعم الجهاز خاصية الشحن السريع SuperVOOC مع شاحن بقوة 67 واطاً يمكنه شحن الجهاز كاملاً في 80 دقيقة، ويعمل الجهاز بنظام أندرويد بواجهة OxygenOS، كما يحمل الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل يمكنها تصوير الفيديو بجودة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للصور الثابتة و 1080p للفيديو.