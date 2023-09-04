مواصفات ساعة جارمن الذكية الجديدة Venu 3

أعلنت شركة جارمن عن إطلاق ساعتها الذكية Venu 3 الجديدة، التي تأتي بحجم 45 ملم وتشتمل على شاشة AMOLED قياس 4ر1 بوصة وبدقة وضوح 416×416 بيكسل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن ساعتها الذكية Venu 3 الجديدة مزودة ببطارية تصل فترة تشغيلها إلى 14 يوما.

ويظهر الموديل Venu 3S بحجم 14 ملم مع شاشة قياس 2ر1 بوصة، وبطارية تبلغ فترة تشغيلها 10 أيام فقط.

ومن الوظائف المميزة للساعة الذكية إمكانية التعرف على القيلولة أوتوماتيكيا وعرضها كجزء من تتبع النوم، وكذلك تمارين للأشخاص، الذين يجلسون على مقعد متحرك، بالإضافة إلى إمكانية عرض محتويات الشاشة بخط أكبر لضعاف الرؤية.

وتم تجهيز الساعة الجديدة بذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت للتطبيقات والموسيقى، كما تقدم الوظائف المعتادة مثل مستشعر لقياس معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 لقياس مدى تشبع الدم بالأكسجين.

كما تم تجهيزها ببوصلة ومقياس الارتفاع وشريحة NFC للدفع اللاتلامسي عبر Garmin Pay.

ويتمتع الجسم المصنوع من البوليمر مع الإطار الفولاذي المقاوم للصدأ بحماية ضد الماء حتى 5 ATM. وبفضل السماعة والميكروفون المدمجين يمكن إجراء المكالمات مباشرة من الساعة طالما أن الهاتف الذكي ضمن نطاق البلوتوث.