مواصفات ساعة هواوي الذكية Watch GT 4 الجديدة

كشفت شركة هواوي ساعتها الذكية Watch GT 4 الجديدة، التي تتوفر بحجمين، هما: 41 و 46 ملم مع جسم من الفولاذ الفاخر.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Watch GT 4 الجديدة تتوفر بشاشة AMOLED قياس 32ر1 أو 43ر1 بوصة وبدقة وضوح 466 × 466 بوصة. وتشتمل الساعة على تاج دوار وزر.

وتوفر الساعة الذكية الجديدة العديد من الوظائف الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب ومدى تشبع الدم بالأكسجين، مع مراقبة النوم والدورة الشهرية وإدارة التوتر والإجهاد، بالإضافة إلى العديد من الأوضاع الرياضية.

وتشمل باقة الوظائف أيضا الملاحة والمكالمات الهاتفية عبر تقنية البلوتوث والتحكم في الموسيقى.

وتمتاز الساعة الذكية Watch GT 4 الجديدة بمقاومة الماء حتى 5 ATM.

ويتوفر الموديل بحجم 46 ملم بأربعة ألوان، هي: الأسود والبني والرمادي والأخضر، بينما يتوفر الموديل بحجم 41 ملم بثلاثة ألوان، هي: الأبيض والفضي والذهبي.

وتصل فترة تشغيل البطارية إلى أسبوع في الموديل الصغير، وإلى أسبوعين في الموديل الكبير.