مواصفات مميزة.. إطلاق هاتف Find N2 Flip في الإمارات

أطلقت شركة أوبو “Oppo” الصينية هاتفها الجديد والمتميز القابل للطي Find N2 Flip في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة الصينية إنها، مع هذا الإطلاق، تضع معايير جديدة للهواتف القابلة للطي، وذلك بفضل الجيل الجديد من مفصل الهاتف المرن New Generation Flexion Hinge، الذي يُعدّ أرق وأصغر وأقوى من المفصل السابق المتوفر في هاتف (فايند إن) Find N.

وعلى صغر حجمه، يضع هاتف (فايند إن2 فليب) القابل للطي مجموعة من المزايا في متناول يدك «وسيعمل بلا شك على الارتقاء بتجربة الاستخدام من كافة الجوانب».

وقال (أيفن أوه)، الرئيس التنفيذي لشركة أوبو في دول الخليج العربي: «نفخر بتقديم أحدث هواتفنا الذكية، (فايند إن2 فليب) القابل للطي، لمحبي منتجات أوبو، ولكافة عملائنا في دولة الإمارات، حيث يعكس هذا الإطلاق، الذي يتماشى مع مواعيد إطلاق الهاتف عالميًا، التزام أوبو بتزويد عملائها في المنطقة بأحدث التقنيات والابتكارات. إن الهاتف الجديد يضم ميزات مبتكرة وإمكانات تصوير متطورة ضمن تصميم متكامل قابل للطي، لذلك فإننا على ثقة من أن (فايند إن2 فليب) القابل للطي سيحقق نجاحًا باهرًا في المنطقة».

وقالت الشركة إن هاتف (فايند إن2 فليب) يبدأ مرحلة جديدة لها وقطاع الهواتف القابلة للطي ككل، لأنه يقدم نظام تصوير متكامل معزز بتقنيات (هاسلبلاد) Hasselblad الشهيرة، وشريحة المعالجة (دايمنسيتي 9000 بلس) +Dimensity 9000، كما حصل على اعتماد شركة TÜV Rhineland للمتانة والتحمل ليضمن تجربة استخدام متميزة. وتتيح شاشة غطاء هاتف (فايند إن2 فليب) القابل للطي، التي تعد الكبرى من نوعها ضمن فئة الهواتف القابلة للطي، رؤية الصور الذاتية (سيلفي) قبل التقاطها.

ويقدم الهاتف الجديد بطارية ضخمة تعد الكبرى ضمن فئة الهواتف القابلة للطي. كما يعد أول هاتف قابل للطي يتوفر للمستخدمين بتقنية الشحن فلاش الفائق السرعة SUPERVOOC.

ويتوفر هاتف (فايند إن2 فليب) القابل للطي للشراء حصريًا من متاجر (شرف دي جي) Sharaf DG المختارة في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 15 نيسان/ أبريل الجاري.

وفي إطار الشراكة الطويلة بين أوبو وجوجل، يحق لكافة العملاء في الإمارات العربية المتحدة الذين يشترون ويُفَعِّلون هاتف (فايند إن2 فليب) القابل للطي بحلول شهر تموز/ يوليو القادم، الحصول على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في خدمة التخزين السحابي (جوجل ون) Google One واشتراك (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium لمدة 3 أشهر، مما يمنح مستخدمي الهاتف الجديد المزيد من الميزات للاستفادة من سعة تخزين سحابي قدرها 100 جيجابايت والاستمتاع بتجربة استخدام وترفيه مع مقاطع الفيديو والصوت من يوتيوب.