مواصفات هاتفي Nova 12 و 12 Nova Pro من هواوي

تسريبات كثيرة انتشرت مؤخرًا حول الإصدار القادم من سلسلة Huawei Nova 12، بعد حدث إطلاق منتج هواوي الأخير في الخريف. وفي هذا الحدث، قدمت الشركة مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك Huawei Mate 60 RS Ultimate، وFreeBuds Pro 3، وWatch GT 4، وMatePad Pro 13.2.

عادةً، لا تطرح شركة هواوي منتجات جديدة مباشرة بعد هذه الأحداث، ولكن هناك توقعات بأن سلسلة Nova قد تكسر هذه القاعدة .

فقد علمنا الأسبوع الماضي أن سلسلة Nova 12 يمكن أن تظهر لأول مرة في شهر أكتوبر أو نوفمبر. ومن المتوقع أن يبدأ سعر هذه الهواتف من 2999 يوانًا (410 دولارًا أمريكيًا)، ومن المرجح أن توفر إمكانات 5G متوسطة المدى بفضل معالج Kirin 830.

تهدف هواوي إلى تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والميزات المتطورة، بما في ذلك إمكانات الهاتف عبر الأقمار الصناعية ووظائف التصوير المتقدمة.

والآن قام أحد المسربين المسمى Moor Sky على Weibo بمشاركة معلومات إضافية، بما في ذلك المواصفات التفصيلية، من خلال إصدار مخطط المواصفات لكل من الهواتف الذكية Nova 12 و Nova 12 Pro.

ويقدم هذا الرسم البياني نظرة ثاقبة حول المواصفات والميزات الفنية لكلا الهاتفين المرتقبين، مما يوفر تفاصيل قيمة للمهتمين بهذه الطرازات.

ما الذي يمكن أن نتوقعه من الإصدار القياسي من Huawei Nova 12؟ يُشاع أنه يحتوي على شاشة منحنية من زجاج Kunlun من الجيل الثاني مع معدل تحديث فائق السلاسة يبلغ 120 هرتز. وسيتم تشغيل Nova 12 بواسطة مجموعة شرائح Kirin 830.

كما يقال إن إعداد الكاميرا يتضمن عدسة رئيسية قوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل.

ومن الامام، قد يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزودة بعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 60 ميجابكسل. سيتم تشغيل الهاتف بالكامل بواسطة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 88 واط.

أما بالنسبة لإصدار Pro من سلسلة Nova 12، فمن المتوقع أن يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل الموجودة في الإصدار القياسي.

سيتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Kirin 9000S، وبالإضافة إلى ذلك، يُشاع أنه يضم كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل، وبطارية بسعة تبلغ 4900 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط.