مواصفات وسعر الجهاز اللوحي Teclast T50 Pro

كشفت Teclast مؤخرًا عن الجهاز اللوحي T50 2023 Edition في السوق الصينية والذي يتميز بشاشة بحجم 11 بوصة ودقة 2K مع معالج UNISOC T618. ومن ناحية أخرى، أطلقت العلامة التجارية الجهاز اللوحي Teclast T50 Pro للعملاء العالميين.

يعتبر الجهاز اللوحي T50 Pro نسخة مطورة من T50، والتي تم استعراضها سابقًا في وقت سابق من هذا العام. ومع الحفاظ على شاشة IPS بحجم 11 بوصة ودقة 2000 × 1200 بكسل، يعد T50 Pro بأداء محسن مقارنة بشقيقه.

تم تجهيز T50 Pro بمعالج MediaTek Helio G99، ليحل محل Unisoc Tiger T616 الموجود في T50 العادي. ويعتبر Helio G99 معالج من الفئة المتوسطة​​ من الجيل الرابع 4G من إنتاج TSMC وهو يوفر توازنًا جيدًا بين الأداءوالكفاءة.

يعتبر هذا نفس المعالج المستخدم في الهواتف الذكية مثل Realme 10 و Moto G72 و Poco M5 و Samsung Galaxy A24 4G.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز T50 Pro بسعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 2.2. كما أنه يتميز بفتحة بطاقة Micro SD تدعم توسيع الذاكرة حتى 1 تيرابايت.

يعمل الجهاز اللوحي ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير والتي يمكن شحنها حتى 18 واط من خلال منفذ USB من النوع C.

ومن حيث الصوت، يحتوي T50 Pro على أربعة مكبرات صوت، بينما يتكون إعداد الكاميرا الخاص به من كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وعدستين خلفيتين بدقة 20 ميجابكسل.

يعمل الجهاز اللوحي بنظام Android 13 ويوفر اتصالاً خلويًا من خلال فتحة بطاقة SIM صغيرة.

يتوفر الجهاز اللوحي Teclast T50 Pro مقابل 179.99 دولارًا في متجر AliExpress.