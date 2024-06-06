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ميتا تطلق برنامج الذكاء الاصطناعي لواتساب

منذ ساعة واحدة
واتساب

واتساب

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أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمر في البرازيل أن الشركة أطلقت اليوم الخميس أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب، بحسب بيان صحفي صادر اليوم الخميس، وذلك وسط محاولة الشركة إدرار الأرباح من خدمة المراسلات الشهيرة.

وأعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال المؤتمر.

ويمثل الإعلان تحولا لواتساب، وهي خدمة مراسلات مشفرة تروج بشدة لمؤهلاتها في الحفاظ على الخصوصية ولطالما تجنبت أنماط أدوات الإعلانات المستهدفة التي تشكل أساس تطبيقات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.

وتتيح الشركة عملاق التواصل الاجتماعي مزايا فيما يتعلق بالتجارة ومدفوعات على التطبيق منذ عدة أعوام، بما في ذلك أدوات “التراسل التجاري” التي يمكن أن تستخدمها الشركات في محادثات خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية لأشخاص شاركوا أرقام هواتفهم معها.

لكن هذه الأدوات كانت مجرد أدوات بليدة فيما سبق واعتادت إرسال رسائل مزعجة لجميع المستخدمين الذين اختاروا أن تتواصل الشركة معهم. وستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة السلوك على فيسبوك وإنستجرام لتوجيه الرسائل إلى عملاء يُرجح أن يستجيبوا لها، بشرط أن يستخدم العملاء رقم الهاتف نفسه في الحسابات المختلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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