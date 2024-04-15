ميتا تغلق منصة ثريدز مؤقتا في تركيا

قالت شركة ميتا بلاتفورمز (الاثنين 15-4-2024) إنها ستغلق منصة ثريدز للتواصل الاجتماعي مؤقتا في تركيا اعتبارا من يوم 29 أبريل نيسان الجاري، وذلك امتثالا لأمر مؤقت من هيئة المنافسة التركية.

وقالت الشركة في منشور إنه لن يكون هناك أي تأثير على منصات وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى المملوكة لها بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وواتساب في تركيا.

وفرضت هيئة المنافسة التركية الشهر الماضي إجراء مؤقتا على شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بهدف منع تبادل البيانات بين منصتي إنستجرام وثريدز أثناء التحقيق في احتمال إساءة استخدام موقف الشركة المهيمن في السوق.