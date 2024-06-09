"ميتا" تُطلق ميزة جديدة في برنامج فيسبوك ماسنجر ما هي وكيف تعمل؟

ذكر تقرير أن شركة Meta أطلقت ميزة المجتمعات “Communities” في برنامج فيسبوك Messenger، والتي تهدف إلى إنشاء محادثات مجتمعية ضخمة مع أشخاص لا تتصل بهم بأي شكل من الأشكال، وستُطرح ميزة مجتمعات ماسينجر عالميًا قريبًا.

ستعرف أن ميزة مجتمعات ماسنجر أصبحت متوفرة، إذا رأيت خيار إنشاء مجتمع جديد “create a new community” في القائمة اليسرى لتطبيق Messenger على الهاتف، ولكنها ليست مُتاحة للجميع في الوقت الحالي.

بالعودة إلى عام 2022، أطلقت الشركة دردشاتات مجتمعية لمجموعات فيسبوك، والتي كانت تمنح الأشخاص المُنتمين إلى نفس المجموعات طريقة سهلة للتحدث في نفس الوقت. على الرغم من أن ميزة المجتمع هذه مرتبطة بمجموعات على الشبكة الاجتماعية، إلا أن هذه الميزة الجديدة ليست كذلك، فهي ستسمح باستخدام ماسنجر مثل Discord للتواصل مع ما يصل إلى 5000 شخص عشوائي باستخدام التطبيق.

يمكنك إنشاء مجتمع مخصص على Messenger للتواصل مع الأشخاص ذوي الاهتمامات المُشتركة.

تتم إدارة هذه المجتمعات بواسطة مسؤولي المجتمع، ويمكن لأي شخص العثور عليها والانضمام إليها على Messenger. وقالت الشركة على صفحتها: إنها ليست مجموعات على فيسبوك، ولا تتضمن نفس ميزات مجموعات فيسبوك.

كيفة عمل ميزة مجتمعات ماسنجر

على عكس رسائل Messenger الخاصة، يكون المُحتوى داخل المجتمعات مرئيًا لجميع الأعضاء الحاليين والمُستقبليين. بالإضافة إلى ذلك، تتبع المجتمعات إرشادات الخصوصية المُشابهة لدردشات مجموعات Facebook، وتختلف عن المُراسلة الفردية.

تقول Meta إنها تحتفظ بالحق في مُراجعة المُحتوى داخل المجتمعات وفقًا لمعايير المجتمع الخاصة بها.

وفقًا لـ Meta، يمكن لما يصل إلى 5000 فرد الانضمام إلى المُجتمع من خلال دعوات قابلة للمُشاركة. علاوة على ذلك، على عكس مُجتمعات WhatsApp التي تتطلب رقم هاتف المُستخدم للدعوة، يمكن توسيع مجتمعات ماسينجر من خلال دعوة أصدقاء Facebook وأصدقاء الأصدقاء.

إذا قمت بإنشاء مجتمع، فستحصل على القدرة على إزالة شخص ما من الدردشة والإبلاغ عن المُحتوى أو إزالته وحذف الدردشة تمامًا. ومع ذلك، يمكن لجميع الأعضاء إصدار دعوات قابلة للمُشاركة، لكي تتمتع المجتمعات بإمكانية النمو بشكل كبير خارج دائرة المُشاركين الأوائل.

إن حقيقة أن هذا النوع من دردشات Facebook مُخصص للتواصل العام، يعني أيضًا أنه يجب عليك أن تكون حذرًا بشأن ما تُشاركه.