الخميس 2 شوال 1445 ﻫ - 11 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميتا ستطمس رسائل إنستغرام المتضمنة "محتوى عاريا".. إليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
شعار تطبيق إنستغرام

شعار تطبيق إنستغرام

A A A
طباعة المقال

قالت شركة ميتا المالكة لمنصة إنستغرام (الخميس 11-4-2024) إن المنصة ستختبر خواصا لطمس الرسائل التي تتضمن محتوى عاريا لحماية المراهقين ومنع من يُحتمل أنهم محتالون من التواصل معهم، وذلك في ظل محاولة ميتا تهدئة المخاوف إزاء المحتوى المؤذي على تطبيقاتها.

وتتعرض شركة التكنولوجيا العملاقة لضغوط متزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزاعم بأن تطبيقاتها مسببة للإدمان وأججت مشكلات الصحة العقلية بين الشبان.

وذكرت ميتا أن خاصية الحماية في الرسائل المباشرة في إنستغرام ستستخدم التعلم الذاتي للأجهزة في تحليل إذا ما كانت الصور المرسلة عبر الخدمة تتضمن محتوى عاريا.

وستكون الخاصية مفعلة بشكل تلقائي في إعدادات المستخدمين الأقل من 18 عاما وستخطر ميتا الراشدين لحثهم على تفعيلها.

وقالت الشركة “لأن الجهاز ذاته الذي سيحلل الصور فإن الحماية من التعري ستعمل أيضا في الدردشات المشفرة بين طرفين حيث لن يكون لميتا حق الاطلاع على هذه الصور ما لم يختر أحد الإبلاغ عن الصور إلينا”.

وعلى خلاف تطبيقي ماسنجر وواتساب المملوكين لميتا أيضا، فإن الرسائل المباشرة على إنستجرام ليست مشفرة، لكن الشركة قالت إنها تعتزم طرح خاصية التشفير في الخدمة.

وقاضى ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية أمريكية، منها كاليفورنيا ونيويورك، شركة ميتا في أكتوبر تشرين الأول قائلين إن الشركة دأبت على تضليل العامة فيما يتعلق بمخاطر منصاتها.

وفي أوروبا، تطلب المفوضية الأوروبية الحصول على معلومات عن كيفية حماية ميتا الأطفال من المحتوى المؤذي وغير القانوني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

آبل تحذّر مستخدميها
أبل تحذر مستخدميها في 92 دولة من هجوم برامج تجسس من مأجورين
الحرقة في المعدة
عوامل تميز ألم المرارة عن آلام البطن العادية
تقنيات الذكاء الاصطناعي احتلت حيزاً هاماً في الفترة الأخيرة
بسبب الذكاء الاصطناعي.. توقعات جديدة عن الوظائف المعرضة للخطر

الأكثر قراءة

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!
باسكال سليمان
تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
حل مهم جداً جداً في ملف النزوح السوري.. ميقاتي يكشف ساعة الصفر!