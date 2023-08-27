ميزات أمان جديدة في غوغل كروم

تعمل شركة غوغل الأمريكية على دعم متصفحها كروم بالعديد من الميزات الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز حماية بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن النسخة القادمة من متصفح الإنترنت غوغل كروم، والتي ستحمل رقم 117، سوف تحتوي على ميزات تساعد على تعقب الإضافات الخبيثة في المواقع والصفحات الإلكترونية، والتي قد يستعملها المستخدم.

وأشارت التقارير إلى أنه مع تفعيل هذه الميزة، سيقوم متصفح كروم بإظهار إشارة تحذير للمستخدم، وذلك في حال تم ملاحظة موقع مشبوه يراد الوصول إليه.

ولفتت إلى أن المستخدم سيكون بإمكانه إزالة رابط الصفحة الضارة من غوغل كروم، أو إخفاء التحذير في حال رغبته، منوهة إلى أنه مع ذلك، فإن متصفح الإنترنت سيقوم بإزالة الملحقات الضارة التي قد يتم تحميلها في ملفات التصفح بشكل تلقائي.

ونوهت التقارير إلى أنه مع أن ميزات الأمان الجديدة هذه لا تزال قيد الاختبار حالياً، فإن المستخدمين يمكنهم اختبارها بأنفسهم مع النسخ التجريبية من متصفح غوغل كروم.