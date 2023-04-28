ميزات جديدة من "تلغرام"

أعلن القائمون على تطبيق “تلغرام” عن إضافة ميزات جديدة للتطبيق تجعل منه أكثر فائدة للمستخدمين.

وتبعاً للمعلومات المتوفّرة فإن التحديث الأخير لـ”تلغرام” حمل معه بعض الميزات العملية، إحدى هذه الميزات ميزة تسمح للمستخدم مشاركة مجلدات الدردشة بأكملها برابط واحد، الأمر الذي يسهل عليه دعوة الأصدقاء أو الزملاء إلى عشرات مجموعات العمل أو مجموعات ملفات الأخبار.

وأوضح القائمون على “تلغرام” أن مجلّدات الدردشة تدعم روابط الدعوة المتعددة، وعند إنشاء الرابط يمكن للمستخدم اختيار اسم له واختيار المحادثات التي يرغب تضمينها فيه.

ومع التحديث الأخير أيضاً بات بإمكان مستخدم “تلغرام” تخصيص واجهة خلفية لكل محادثة فردية لديه على حدة، واختيار وتعديل الصور التي يريدها لاستعمالها كخلفيات، وبات بإمكان الطرف الثاني في المحادثة استعمال الخلفية نفسها التي اختارها الشخص الذي يراسله.

واكتسبت روبوتات “تلغرام” مع التحديث أيضاً القدرة على تضمين تطبيقات الويب مباشرة في الدردشات، كما بات بإمكان مستخدم التطبيق استحداث مجموعات مراسلة من دون إضافة أعضاء إليها على الفور.