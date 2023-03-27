ميزات رمضانية رائعة لمستخدمي "أمازون أليكسا" في الإمارات

كشفت شركة “أمازون أليكسا” عن ميزات جديدة ورائعة لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقدم لهم تجربة منزل ذكي متكامل أكثر “سلاسة ورفاهية” خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة أن من بين تلك المزايا، خاصية عرض القرآن على الشاشة حيث يمكن للعملاء طلب تلاوة القرآن، مع عرض السورة التي يتم تلاوتها على شاشات أجهزة Echo Show 8 وEcho Show 10.

وتشمل قائمة التجارب خاصية عرض دعاء يومياً خلال أيام شهر رمضان، إضافةً لسرد ثماني قصص عن الأنبياء وبرامج أخرى مثل “الفانوس” و”فنجان القهوة”، و “القمر”، وثلاث قصص دينية رمضانية.

وأوضح البيان أن “أمازون أليكسا” سوف توفر أنشطة عائلية مسلية مثل الفوازير عند استخدام “فوازير رمضان”، ويمكن للعملاء إشراكها في الترفيه، حيث تقوم أليكسا بطرح لغز وانتظار الإجابة الصحيحة من المشاركين في اللعبة.

كما يمكن أيضا الاستماع إلى المحطات الإذاعية المحلية خلال شهر الصوم.

وقال رافد فطاني، المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن ملتزمون بخلق تجارب فريدة و مميزة في الإمارات والمنطقة من خلالها يستفيد العميل لتنظيم يومهم وتساعدهم في عبادتهم في هذا الشهر الفضيل”.